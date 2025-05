Ex OM : Le premier but de la saison de Vitinha n’a pas été suffisant !

Lundi soir, en clôture de la 35e journée de Serie A, le Genoa recevait l’AC Milan au stade Luigi-Ferraris. Un duel entre deux formations sans grand enjeu en cette fin de saison, mais qui avaient chacune des raisons de bien figurer. Pour les Rossoneri, il s’agissait de finir une saison terne sur une note positive. Le Genoa, de son côté, espérait assurer une place stable en milieu de tableau sous la direction de Patrick Vieira.

Après une première mi-temps sans relief, le match s’est animé au retour des vestiaires. L’ancien attaquant de l’OM, Vitinha, a profité d’un bon mouvement offensif pour inscrire le premier but de la rencontre à la 61e minute. Ce but marquait un retour décisif pour l’attaquant portugais, en manque d’efficacité ces dernières semaines. Le jeune attaquant n’avait pas encore marqué cette saison, malgré deux passes décisives à son actif. Il a connu trois blessures et un rendement très moyen.

What a finish from Vitinha 😳💥 60′: Subbed on ↔️

61′: Scores with his first touch vs. Milan ⚽️ pic.twitter.com/64oZoXRXud — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 5, 2025

Vitinha ouvre le score pour le Genoa

Mais la réaction du Milan n’a pas tardé. Rafael Leão a égalisé à la 76e minute, profitant d’un relâchement défensif de la part des Génois. Dans la foulée, les visiteurs ont pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Morten Frendrup. En l’espace de quelques secondes, les espoirs du Genoa ont été balayés.

Avec cette défaite 1-2, le Genoa reste à la 13e place du classement, solidement ancré dans le ventre mou de la Serie A. L’AC Milan, de son côté, consolide sa 9e position, sans pouvoir espérer mieux dans ce championnat décevant pour le club lombard.

Le Genoa reste en milieu de tableau

Le Genoa se déplacera la semaine prochaine pour affronter Naples, actuel leader du championnat, tandis que l’AC Milan recevra Bologne dans un match qui servira de répétition avant la finale de la Coppa Italia.

