Ex OM : Le rebond de Gattuso !

Deux mois après son départ de la sélection italienne, Gennaro Gattuso a retrouvé un banc. L’ancien coach de l’OM va poursuivre sa carrière en Serie A en s’engageant avec la Lazio, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Un nouveau défi important pour le technicien italien après plusieurs expériences contrastées ces dernières saisons.

Un retour rapide pour Gattuso après l’échec avec l’Italie

Libre depuis sa démission de la sélection italienne le 3 avril dernier, Gennaro Gattuso n’aura pas tardé à retrouver un projet. D’après Fabrizio Romano, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec la Lazio Rome.

Le club romain sort d’une saison décevante en Serie A, conclue à la neuvième place du championnat. Les dirigeants laziale ont donc décidé de miser sur le caractère et l’expérience de l’ancien milieu emblématique de l’AC Milan pour relancer leur dynamique.

Ce retour en club doit également permettre à Gattuso de tourner la page de son passage compliqué à la tête de la Squadra Azzurra. L’Italie avait échoué dans sa quête de qualification pour la Coupe du monde 2026 après une défaite aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine d’Amar Dedić.

Un passage contrasté à l’OM avant la Lazio

Pour les supporters de l’OM, le nom de Gennaro Gattuso reste associé à une saison 2023-2024 agitée. Arrivé dans un contexte tendu après le départ de Marcelino, l’Italien avait dirigé le club marseillais durant plusieurs mois avec un bilan mitigé : 9 victoires, 8 nuls et 7 défaites toutes compétitions confondues.

Malgré quelques résultats marquants sur la scène européenne, l’ancien international italien n’avait jamais réussi à installer une véritable stabilité autour de l’Olympique de Marseille. Son management énergique et son discours combatif avaient toutefois marqué une partie du vestiaire marseillais.

Après son expérience en Ligue 1, Gattuso avait ensuite pris les commandes du Hajduk Split lors de la saison 2024-2025. Là encore, les résultats ont alterné entre bonnes séries et irrégularité, avec un bilan de 20 victoires, 14 nuls et 9 défaites.

Avec la Lazio, l’ancien coach de l’OM retrouve désormais un championnat qu’il connaît parfaitement, dans un environnement où la pression du résultat reste particulièrement forte.