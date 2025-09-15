Ex OM : Le rebond inattendu pour Steve Mandanda !

À peine retiré des terrains, Steve Mandanda retrouve déjà une place dans le monde du football. L’ancien gardien emblématique de l’Olympique de Marseille, qui a officialisé sa retraite sportive à l’âge de 40 ans, s’apprête à débuter une nouvelle carrière en tant que consultant. Selon les informations confirmées ce lundi, le champion du monde 2018 rejoint les équipes de Canal+, où il interviendra lors des soirées dédiées à la Ligue des champions.

Après plus de 600 matchs professionnels, dont 613 sous les couleurs de l’OM, Steve Mandanda n’aura pas tardé à se reconvertir. Apprécié pour sa lecture du jeu, sa sérénité et son expérience au plus haut niveau, il viendra enrichir les plateaux de Canal+ de son regard d’expert. Il ne sera toutefois pas présent ce mardi soir, pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, qui verra l’Olympique de Marseille affronter le Real Madrid au Santiago-Bernabeu.

Un retour sous les projecteurs pour l’ancien gardien de l’OM

Sa présence future devrait néanmoins être régulière, en particulier lors des rencontres impliquant l’OM, un club auquel il reste profondément attaché. L’ancien capitaine phocéen a marqué l’histoire moderne du club par sa longévité, son professionnalisme et son influence dans le vestiaire. Sa transition vers les médias semble naturelle tant il incarne une certaine idée du football français, entre loyauté et exigence.

ℹ️Steve #Mandanda nouveau consultant de Canal+ pour la Ligue des champions !! source : @lequipe pic.twitter.com/SgpAIZzQZ9 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 15, 2025



Avec cette reconversion express, Steve Mandanda suit la voie de plusieurs anciens internationaux passés par le Vélodrome, comme Habib Beye ou Samir Nasri, eux aussi reconvertis avec succès dans les médias. Pour les supporters marseillais, ce nouveau rôle de consultant est une manière de continuer à entendre la voix d’une légende du club, désormais en costume, mais toujours proche du terrain.