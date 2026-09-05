Ex OM : le rebond surprise de Benjamin Pavard !

Benjamin Pavard semble avoir rapidement tourné la page de son passage à l’OM. Prêté une saison à Marseille puis renvoyé à l’Inter après une option d’achat non levée, le défenseur français était considéré comme un échec sportif. Pourtant, selon L’Équipe, il est en train de regagner une vraie place dans le groupe milanais alors même que l’Inter ne semblait plus vraiment compter sur lui.

Une saison ratée à l’OM, puis un retour inattendu

À 30 ans, Benjamin Pavard sort d’une saison compliquée à Marseille. Son rendement a été jugé insuffisant et l’OM n’a pas levé son option d’achat.

À son retour à l’Inter, le contexte n’était pourtant pas plus favorable. Le Français était considéré comme transférable, avec un salaire annuel de 5 millions d’euros et encore deux années de contrat. Plusieurs clubs se sont intéressés à lui, notamment Benfica, Galatasaray, Côme et Porto.

Mais Pavard a rapidement fait savoir qu’il souhaitait rester à Milan.

Chivu lui redonne une vraie chance

Selon L’Équipe, le défenseur a affiché un visage beaucoup plus serein cet été et a impressionné pendant la préparation.

Cristian Chivu, qui avait connu quelques incompréhensions avec lui, a finalement décidé de lui redonner sa chance.

« Je n’ai jamais parlé de Pavard ni remis en question sa valeur. Il y a eu quelques incompréhensions, mais j’ai vu un joueur qui avait vraiment envie de rester. Pour moi, il n’y a aucun problème. Et il n’y en a jamais eu. »

Le technicien roumain a même évoqué son passage à Marseille :

« Ce qu’il a subi ailleurs… Il y avait De Zerbi, c’est à lui qu’il faut demander ce qui s’est passé. »

Une manière de renvoyer directement aux conditions de son expérience olympienne.

Déjà performant avec l’Inter

Le rebond est concret. Pavard a été l’un des meilleurs joueurs de l’Inter lors de la victoire à Cagliari (1-0) et semble avoir retrouvé sa place dans la rotation défensive.

Chivu résume :

« Ce qui m’intéresse, c’est ce qui se passe maintenant. On a retrouvé un joueur qui s’est mis au service du groupe. »

Pavard lui-même assume pleinement ce nouveau départ :

« L’an dernier, il s’est passé ce qui s’est passé et je suis parti à Marseille. Je suis revenu pour gagner le plus de trophées possibles. »

Son passage à l’OM restera donc comme une parenthèse décevante. Mais quelques semaines plus tard, Pavard est déjà en train de prouver qu’il peut encore avoir un rôle important dans un club du très haut niveau européen.