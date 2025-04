Ex OM : Le superbe but tout en puissance de Zambo Anguissa !

André Franck Zambo Anguissa s’est offert un joli but ce lundi 7 avril lors de la 31e journée de Serie A. Le milieu de terrain camerounais, de retour après une blessure contractée avant la trêve internationale, a ouvert le score à la 18e minute sur la pelouse de Bologne, offrant un point précieux à son équipe.

Avec ce but, Zambo Anguissa a une nouvelle fois été le joueur clé du dispositif d’Antonio Conte. “Il a souvent été le héros de Naples”, et ce match n’a pas fait exception. Naples, actuellement deuxième du championnat italien, espérait consolider sa position et prendre ses distances avec l’Atalanta Bergame, son poursuivant direct. Malgré cette ouverture du score, les Napolitains ont été rejoints en seconde période, sur un but de Dan Ndoye à la 64e minute (1-1).

Ce match nul intervient après une victoire lors de la journée précédente. Naples espérait enchaîner un deuxième succès pour creuser l’écart au classement, mais s’est heurté à une équipe de Bologne en forme, qui restait sur deux victoires à domicile et visait une cinquième victoire consécutive.

Sur le plan individuel, Zambo Anguissa continue d’afficher des statistiques solides. Il comptabilise désormais 6 buts et 3 passes décisives en 29 matchs cette saison. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille confirme sa régularité et son influence dans le jeu napolitain. “Zambo Anguissa ne se contente pas seulement de son rôle de milieu récupérateur”, et son rendement offensif le prouve.

Naples se déplacera à Empoli le 14 avril, à l’occasion de la 32e journée, pour tenter de reprendre sa marche en avant. Avec un Zambo Anguissa en forme, les espoirs restent intacts.