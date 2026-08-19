Ex OM : le superbe golazo de Greenwood qui répond à l’OL !

L’Olympique Lyonnais et Fenerbahçe se sont quittés sur un score nul (1-1) lors de ce barrage aller de Ligue des champions. Après l’ouverture du score de Loïs Openda pour l’OL, l’ancien attaquant de l’OM Mason Greenwood a égalisé en seconde période grâce à un superbe exploit individuel.

Openda lance l’OL, Greenwood répond

L’OL avait parfaitement entamé cette rencontre face à Fenerbahçe en prenant l’avantage grâce à Loïs Openda. L’attaquant lyonnais a profité d’un bon service de Corentin Tolisso pour ouvrir le score et placer les hommes de Lyon en position favorable dans ce barrage aller de Ligue des champions.

Mais Fenerbahçe a fini par réagir après la pause. Et c’est un visage bien connu des supporters de l’OM qui a remis le club turc dans le match.

Mason Greenwood, parti de Marseille cet été pour rejoindre Fenerbahçe, a égalisé en seconde période au terme d’une action individuelle spectaculaire. L’ancien attaquant olympien a signé un véritable golazo pour permettre aux Turcs de revenir à 1-1 et relancer complètement la rencontre.

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Greenwood déjà décisif avec Fenerbahçe

Ce but permet à Mason Greenwood de confirmer rapidement son importance dans son nouveau club. L’attaquant anglais, qui avait quitté l’Olympique de Marseille durant le mercato estival, s’est montré décisif dans un rendez-vous européen à forte pression.

Pour l’OL, cette égalisation constitue forcément un coup d’arrêt après avoir pris les commandes de la rencontre. Le score de 1-1 laisse néanmoins tout ouvert avant le match retour.

De son côté, Greenwood continue de faire parler de lui loin de Marseille. Son but face à Lyon permet à Fenerbahçe de rester pleinement dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, avec une manche retour qui s’annonce désormais décisive.