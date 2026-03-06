Ex OM : L’énorme célébration de Florian Thauvin après avoir éliminé Lyon au Groupama Stadium !

Si l’OM a encore raté l’occasion et s’est fait éliminer par le TFC mercredi, le RC Lens a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe de France après une victoire aux tirs au but contre Lyon (2-2, 5-4 t.a.b.). Buteur pendant le match puis dernier tireur lors de la séance, Florian Thauvin a marqué la rencontre… jusqu’à sa célébration provocatrice. Une qualification qui confirme l’élimination récente de l’Olympique de Marseille dans la compétition.

Florian Thauvin lance Lens avant le retour lyonnais

Dans ce quart de finale disputé au Groupama Stadium, le RC Lens a longtemps maîtrisé son sujet face à l’Olympique Lyonnais. Malgré la blessure de Wesley Saïd à l’échauffement, remplacé au pied levé par Abdallah Sima, les Lensois ont rapidement pris l’ascendant.

L’ouverture du score est venue de Florian Thauvin à la 23e minute. Après un centre-tir de Saud Abdulhamid mal repoussé par le gardien lyonnais Rémy Descamps, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a suivi pour conclure dans la surface.

Juste avant la pause, Abdallah Sima a doublé la mise (45e+1) d’une frappe puissante au premier poteau, concluant une transition rapide du RC Lens.

Lyon a pourtant renversé la dynamique après l’heure de jeu. Le jeune Rémi Himbert (18 ans), entré en cours de match, a changé le visage de la rencontre. D’abord passeur décisif pour Roman Iaremtchouk (67e), il a ensuite égalisé dans le temps additionnel (90e+4) après une sortie manquée du gardien lensois Robin Risser.

Une séance de tirs au but fatale à Lyon

La qualification s’est finalement jouée lors de la séance de tirs au but. Les deux équipes ont longtemps fait preuve de précision, jusqu’au quatrième tireur lyonnais. Le défenseur Moussa Niakhaté a vu sa tentative repoussée par Robin Risser, unique échec de la séance. Derrière, Florian Thauvin s’est chargé du dernier tir lensois, transformé avec réussite.

[📺LIVE] 🏆 #CoupeDeFrance

🔥 Le RC Lens est en demi-finale de la Coupe de France et affrontera Toulouse pour une place en finale !#OLRCL pic.twitter.com/5m27VrPCu7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 5, 2026

L’ancien ailier de l’Olympique de Marseille a ensuite célébré face au public lyonnais, un geste remarqué après une soirée déjà riche en émotions.

Grâce à cette victoire (2-2, 5-4 t.a.b.), le RC Lens rejoint les demi-finales de la Coupe de France, où les Sang et Or affronteront Toulouse, tombeur de l’Olympique de Marseille la veille (2-2, 4-3 t.a.b.).

Fait marquant : pour la première fois depuis la saison 2012-2013, les demi-finales se disputeront sans le PSG, l’OM, l’OL ni l’AS Monaco. Une configuration rare qui ouvre plus que jamais la course à un premier sacre en Coupe de France pour Lens.