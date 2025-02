Ex OM : L’énorme coup de gueule de Duga

Sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry n’a pas caché sa colère envers la Ligue après les récents déboires du football français…

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a poussé un gros coup de gueule contre la Ligue qui délaisse le championnat au profit de l’argent…

La Ligue ne cherche pas des partenaires, elle cherche des pigeons

» Ce n’est que le début de la fin. La Ligue a une énorme, énorme, énorme responsabilité. La Ligue ne cherche pas des partenaires, elle cherche des pigeons. Elle cherche des pigeons pour assouvir la folie des présidents de clubs, la folie du football français qui continue de vivre au-dessus de ses moyens. […] Le problème de la Ligue, le problème du président Labrune et des présidents, c’est qu’ils ne se soucient pas du produit qu’ils vendent. Ils se soucient de l’argent qui rentre. Ils ne se soucient pas de comment les diffuseurs vont amortir cet argent. Un accord est un accord qui satisfait les deux parties. Chacun doit gagner de l’argent dans la mesure du raisonnable. », a déclaré l’ancien joueur de l’OM sur les ondes de RMC.

DAZN ne veut pas payer ?

En effet, selon des informations relayées par RMC dans l’émission After Foot, cette décision viserait à exercer une pression sur la Ligue 1 et sur son président, Vincent Labrune, critiqué pour son action jugée insuffisante contre le piratage.

A lire : OM : Dugarry voit un grand danger pour Marseille !

🚨 DAZN menacerait de ne pas payer la prochaine échéance des droits TV fixée au 15 février ! pic.twitter.com/7ZVC2ovkr6 — After Foot RMC (@AfterRMC) February 10, 2025

La plateforme britannique, détenant huit matchs sur neuf des droits de diffusion, peine à atteindre son objectif de 1,5 million d’abonnés, n’ayant franchi que récemment le cap des 500.000 utilisateurs grâce à des offres promotionnelles. « Le diffuseur DAZN menacerait de ne pas payer, partiellement au moins, une échéance qui doit tomber dans les jours qui viennent, le 15 février, » a affirmé un journaliste Daniel Riolo. Ces propos interviennent quelques mois après une issue compliquée survenue durant l’été, accentuant ainsi l’incertitude sur l’équilibre économique du championnat.

La lutte contre le piratage comme prétexte ?

Face à cette situation, plusieurs clubs expriment leur inquiétude. « DAZN reproche à la Ligue une lutte pas vraiment efficace contre le piratage, » a déclaré un expert, soulignant également la collaboration limitée entre les équipes et l’instance dirigeante. Par ailleurs, la difficulté rencontrée en Italie, où la plateforme aurait payé un peu trop cher en raison de la perte d’abonnés, renforce la pression. Une réunion regroupant tous les partenaires – clubs, diffuseurs, ministère et représentants de la Ligue 1 – est prévue en mars pour tenter de désamorcer ce bras de fer économique et sportif. Ce dossier inquiète.