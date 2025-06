Ex OM : L’énorme frappe de Gerson !

Ce huitième de finale de la Coupe du monde des clubs entre le Bayern Munich et Flamengo a offert un véritable spectacle. Malgré une défaite 4-2, les Brésiliens peuvent retenir un éclair de génie signé Gerson, ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Dès le début de la rencontre, le Bayern Munich a imposé son rythme avec une intensité impressionnante. Le club allemand a rapidement creusé l’écart, menant 2-0 face à des Brésiliens bousculés. Mais Flamengo a su réagir, notamment grâce à une action collective de grande qualité.

Sur un centre venu de la gauche, Giorgian De Arrascaeta a réalisé une remise en talonnade pleine de finesse à l’entrée de la surface. Gerson, parfaitement placé, a alors armé une frappe puissante du gauche. Sa tentative est venue se loger sous la barre transversale de Manuel Neuer, battu sur le coup. Ce but, spectaculaire, a permis à Flamengo de revenir à 2-1 et de relancer temporairement le suspense.

La frappe de Gerson tout en puissance !



Formé au Brésil, Gerson avait rejoint l’OM en 2021, avant de retourner à Flamengo en 2023 après un passage en demi-teinte sur la Canebière. Depuis, il s’est réaffirmé comme un cadre du club carioca. Sa prestation face au champion d’Allemagne, et surtout son but d’anthologie, ont rappelé ses qualités techniques et sa puissance de frappe.

Le Bayern a finalement repris le contrôle du match et s’est imposé logiquement 4-2.