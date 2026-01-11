Ex OM : Les débuts fracassants de Mattéo Guendouzi en Turquie !

Débarqué cette semaine en Turquie en provenance de la Lazio, l’ancien milieu de terrain de l’OM s’est immédiatement illustré en Supercoupe face à Galatasaray, offrant un premier trophée et une première performance convaincante à son nouveau club.

Premier match, premier but, premier titre pour Mattéo Guendouzi

L’Olympique de Marseille suivra avec attention les premiers pas de Mattéo Guendouzi depuis son transfert vers Fenerbahçe Istanbul. L’international français a effectué des débuts remarqués sous ses nouvelles couleurs en ouvrant le score lors de la finale de la Supercoupe de Turquie, samedi soir face au rival historique Galatasaray (2-0). Titularisé d’entrée par l’entraîneur Domenico Tedesco, Guendouzi a trouvé le chemin des filets dès la 28ᵉ minute d’une frappe bien mesurée depuis l’entrée de la surface, donnant l’avantage aux siens dans ce derby très attendu.



Ce succès permet à Fenerbahçe de remporter le trophée après son succès contre Galatasaray dans ce match joué à l’Atatürk Olympic Stadium à Istanbul. La victoire s’est scellée en deuxième période grâce à un but de Jayden Oosterwolde peu après le retour des vestiaires.

Nouveau challenge pour l’ancien milieu de l’OM !

Thank you to the fans for the love and support from day one.

I already feel that I’ve arrived at a special club, a special family.

Winning a final against our biggest rival, wearing these colors, scoring and fighting together after just two days… it means a lot to me.

I’m proud… pic.twitter.com/DdSyHjGoSu — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) January 10, 2026

Le milieu de terrain de 26 ans, passé par le centre de formation du PSG avant de s’imposer à l’OM entre 2021 et 2024, avait rejoint la Lazio Rome en 2024. Son départ pour Fenerbahçe a été officialisé cette semaine, dans un transfert confirmé par les deux clubs. Il s’est engagé pour une durée de quatre ans et demi avec le club turc, marquant une étape importante dans sa carrière après son passage en Serie A.

Guendouzi était attendu dans le championnat turc comme un renfort majeur pour les ambitions de Fenerbahçe, notamment en championnat et en compétitions européennes. Si aucune source officielle n’a révélé le montant exact de l’opération, plusieurs médias évoquent un transfert avoisinant les 30 millions d’euros, ce qui en ferait l’un des mouvements les plus significatifs du club cet hiver.

La prestation de Guendouzi face à Galatasaray a été saluée par les médias turcs et internationaux. Intégré directement dans le onze de départ malgré son arrivée récente, il n’a pas mis longtemps à s’adapter au style de jeu mis en place par Tedesco, combinant présence physique, qualité technique et sens du jeu.