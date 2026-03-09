Ex OM : Les images incroyables de l’énorme bagarre générale Cruzeiro – Atlético Mineiro, 23 expulsions, Gerson et Renan Lodi impliqués !

La finale du championnat mineiro entre Cruzeiro et l’Atlético Mineiro a dégénéré dimanche avec une bagarre générale d’une rare violence. Au total, l’arbitre a distribué 23 cartons rouges, dont à deux anciens joueurs de l’Olympique de Marseille, Gerson et Renan Lodi. La rencontre a nécessité l’intervention de la police pour rétablir le calme.

La finale du championnat de l’État du Minas Gerais, disputée entre Cruzeiro et Atlético Mineiro, a basculé dans le chaos en toute fin de rencontre. Plusieurs médias brésiliens, dont Globo Esporte, ont rapporté qu’une violente altercation collective a éclaté sur la pelouse, impliquant joueurs, remplaçants et membres des staffs.

La situation a rapidement dégénéré en bagarre générale. Des images diffusées par les chaînes brésiliennes montrent plusieurs joueurs blessés et certains visiblement en sang, tandis que les forces de police sont intervenues autour du terrain pour ramener le calme.

Selon le rapport officiel de l’arbitre relayé par la presse locale, pas moins de 23 expulsions ont été prononcées après les incidents.

Gerson et Renan Lodi, anciens de l’OM, expulsés

Parmi les joueurs sanctionnés figurent Gerson et Renan Lodi, deux anciens éléments de l’Olympique de Marseille. Les deux joueurs, aujourd’hui sous les couleurs de l’Atlético Mineiro, ont été expulsés lors de cette altercation collective.

Gerson, qui avait porté le maillot de l’OM entre 2021 et 2023 avant de retourner au Brésil, s’est retrouvé impliqué dans l’échauffourée générale. Renan Lodi, passé par Marseille lors de la saison 2023-2024, a lui aussi reçu un carton rouge dans la foulée des incidents.

Au total, l’arbitre a exclu un nombre exceptionnel d’acteurs de la rencontre, touchant à la fois des joueurs titulaires, des remplaçants et plusieurs membres des staffs techniques.

Une fin de match sous haute tension

La rencontre s’était déjà tendue dans les dernières minutes avant que la situation ne dégénère totalement. Les tensions accumulées entre les deux équipes rivales ont finalement éclaté après une série de provocations et de confrontations sur le terrain.

Face à l’ampleur des incidents, les forces de l’ordre ont dû intervenir pour sécuriser la zone autour de la pelouse et éviter que la situation ne s’aggrave davantage.

Ces images de violence ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias sportifs au Brésil. L’épisode constitue l’un des incidents disciplinaires les plus spectaculaires observés récemment dans le football sud-américain, avec un nombre d’expulsions extrêmement rare à ce niveau de compétition.