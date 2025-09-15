Ex OM : Les retrouvailles de Rabiot et Rowe !

Un mois après leur départ mouvementé de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont retrouvés sur la pelouse de San Siro dans des circonstances bien différentes. Transférés en toute fin de mercato, le Français a rejoint l’AC Milan, tandis que l’Anglais a posé ses valises à Bologne. Samedi soir, lors de la victoire milanaise (1-0), les deux anciens coéquipiers ont croisé leurs trajectoires à nouveau, cette fois en Serie A.

Tout a commencé dans le vestiaire de l’OM le 15 août, après une défaite contre Rennes. Une altercation musclée entre Rabiot et Rowe aurait provoqué une onde de choc dans le groupe dirigé par Roberto De Zerbi. Ce conflit interne a accéléré leur départ, les deux joueurs étant poussés vers la sortie par la direction olympienne, soucieuse de préserver la cohésion du groupe.

Rabiot déjà indispensable au Milan, Rowe encore en retrait à Bologne

Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Adrien Rabiot a impressionné. Titulaire dans l’entrejeu milanais, il a rapidement imposé sa patte : présence physique, précision technique, et influence tactique. Sa complicité immédiate avec Luka Modric augure d’un duo redoutable pour Milan cette saison. L’ancien milieu de terrain de l’OM a su capitaliser sur son expérience pour faire la différence, devenant en un match l’un des moteurs de son équipe.

En revanche, Jonathan Rowe est resté plus discret. Entré à la 75ᵉ minute, le jeune ailier anglais a peu pesé sur la rencontre. Malgré une bonne précision dans ses passes (7 sur 7), il n’a ni créé de danger, ni pris l’ascendant physiquement. Avec seulement 11 ballons touchés et trois pertes de balle, sa performance n’a pas marqué les esprits. Il devra montrer davantage pour espérer s’imposer à Bologne dans un championnat aussi exigeant que la Serie A.

Pour les deux anciens olympiens, ce premier duel italien a tourné à l’avantage de Rabiot, désormais pilier d’un Milan ambitieux. Mais cette confrontation symbolise surtout une nouvelle étape dans leurs carrières respectives, loin de Marseille mais encore liés par leur passage à l’OM. Si le Français semble déjà lancé, l’Anglais aura besoin de temps et d’adaptation pour briller à son tour.