Ex-OM : L’étonnant secret derrière la transformation de Nuno Tavares

Le « meilleur » latéral gauche de Serie A, c’est un titre auquel Nuno Tavares peut être associé en ce début de saison : 9 matchs, 9 titularisations, 8 passes décisives. Un début de saison de haute volée pour le portugais derrière lequel se cache un étonnant secret.

Apres son départ de la cité phocéenne, où il a laissé le souvenir d’un joueur talentueux mais incroyablement inconstant, Nuno Tavares a été de nouveau prêté par les gunners d’Arsenal, cette fois-ci du côté de Nottingham Forrest. Cependant, l’exercice 2023-2024 ne sera pas une franche réussite pour le portugais qui ne disputera que 12 matchs chez le champion d’Europe 1980. Cet été, c’est donc en Italie du côté de Rome et de la Lazio que l’ancien de Benfica a posé ses valises.

Pour sa première apparition sous le maillot laziale en amical, le portugais se blesse à la cuisse, seulement 3 jours après son arrivée. À ce moment précis, on aurait pu penser que l’aventure romaine du lisboéte allait tourner court, mais s’était sans compter sur une innovation du Lazio Lab, le centre médical de la Lazio. En effet, SoFoot nous apprends aujourd’hui que la résurrection de Nuno Tavares serait en partie liée à l’utilisation d’un nouveau procédé médical, la gnathologie, la science de la mâchoire. Les médecins de la Lazio aurait, en effet, lors du protocole médical de blessure du portugais, effectués des examens révélant que la mâchoire de Nuno Tavares n’était pas parfaitement alignée. Un défaut d’alignement qui, selon les médecin du club, affecte la posture, l’équilibre, qui fatigue plus vites les muscles et augmente donc le risque de blessure. Ainsi, au-delà de soigner sa blessure musculaire, les médecins romains vont ensuite lui prescrire une orthèse gnathologique à porter en dehors des terrains avec pour objectif de maintenir sa mâchoire dans une position optimale pour diminuer son risque de blessure. Une innovation payante pour les romains vu la forme de l’ancien marseillais jusqu’à présent.

🔵🚆 8 assists in 8 Serie A games for Nuno Tavares since joining Lazio from Arsenal last summer, one more tonight.

Lazio president Lotito: “I will NOT sell Tavares, not even for €70m”. pic.twitter.com/K84YYF4n8J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2024