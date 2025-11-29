Ex OM – Ligue 1 : Rongier porte Rennes vers une 4e victoire consécutive (avec un joli but)

Rennes continue sa remontée fulgurante. En déplacement à Metz pour ouvrir la 14e journée de Ligue 1, les Bretons ont enchaîné une quatrième victoire consécutive (1-0), portés par un Valentin Rongier étincelant, véritable chef d’orchestre et buteur décisif du soir. Une performance qui installe, provisoirement, le Stade Rennais dans le top 4, juste avant un choc majeur face au Paris Saint-Germain.

Rongier, leader total et homme du match

Dans un match où Rennes cherchait à confirmer son renouveau, Valentin Rongier a endossé le rôle de leader que le groupe attendait. Très tôt dans la rencontre, le milieu rennais a donné le ton : pressing haut, organisation du jeu et premières alertes sur le but messin, dont une frappe puissante venue s’écraser sur la transversale.

Le capitaine a finalement été récompensé peu après, concluant une séquence collective parfaitement exécutée par une reprise imparable. Un but qui a validé la domination rennaise lors d’un début de match maîtrisé de bout en bout.

Rennes solide, Metz dangereux mais frustré

Si le rythme breton est ensuite retombé, Rongier a continué de dicter le tempo, maintenant calme et structure dans les phases plus délicates. Metz, pour sa part, n’a jamais renoncé. Les Grenats ont multiplié les situations dangereuses, notamment en seconde période, mais se sont heurtés à un Samba déterminant, auteur d’un arrêt essentiel dans les ultimes secondes du match.

Rennes repart donc avec un succès court, mais révélateur : solidité, maîtrise et efficacité dans les moments clés. Une dynamique idéale avant une semaine cruciale.

Un choc à venir au Parc des Princes

Grâce à cette victoire, Rennes aborde en confiance son prochain rendez-vous : un déplacement compliqué au Paris Saint-Germain, samedi. Le duel aura des allures de test grandeur nature pour mesurer l’état réel de ce Rennes ressuscité.

Programme complet de la 14e journée de Ligue 1

Vendredi 28 novembre

Metz 0–1 Rennes

Samedi 29 novembre

17h00 : Monaco – PSG

19h00 : Paris FC – Auxerre

21h05 : OM – Toulouse

Dimanche 30 novembre