Ex OM : L’incroyable anecdote de Micoud sur la réaction de Dugarry lors de l’Euro 2000 !

Sur le plateau de l’Equipe du soir, Johan Micoud a livré une anecdote inédite sur le but en or de David Trezeguet lors de la finale de l’Euro 2000 face à l’Italie. Un récit captivant qui illustre la tension extrême vécue sur le banc des Bleus ce soir-là.

“Vous nous racontez, vous êtes sur le banc, il y a un truc incroyable. Ouais, mais quand je le raconte, y’en a qui disent que c’était pas ça. Mais bon, moi je l’ai vécu, donc je peux vous le dire”, commence-t-il, avant de plonger dans les souvenirs de cette soirée historique.

“Avec les Italiens, on ne sait jamais…”

L’anecdote de @jomicoud sur Christophe Dugarry au moment du but de David #Trezeguet en finale de l’Euro 2000😂#EDS pic.twitter.com/oTfy2rvdGT — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) July 2, 2025

Le but en or de Trezeguet : un moment suspendu

“Ok, donc il y a le but de David Trezeguet. Bien sûr, tout le monde se lève pour aller fêter ça avec lui. Et je sais pas pourquoi, je me retourne… et je vois Christophe Dugarry qui reste assis. Je lui dis : ‘Mais qu’est-ce que tu fais, Duga ?!’ Et il me répond : ‘Avec les Italiens, on sait jamais.’”

Micoud poursuit : “Je me suis dit que c’était sûrement le stress, l’émotion, ou juste la fatigue. Mais c’est là que j’ai réalisé : il avait peut-être raison. C’était le but en or, mais dans ce genre de moment, t’as du mal à y croire. Tu te dis que ça peut encore basculer.”

Dugarry n’avait pas conscience du but en or !

Cette anecdote – contestée par Dugarry lui-même, qui a nié cette version – traduit bien la pression inimaginable qui pesait sur les remplaçants lors de cette finale. Plus de deux décennies après, ces récits de vestiaire et de banc continuent de nourrir la légende du football français, offrant un éclairage unique sur ce moment fondateur. Une preuve supplémentaire que l’Euro 2000 reste, encore aujourd’hui, l’un des plus grands chapitres de l’histoire des Bleus.