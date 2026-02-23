Ex OM : L’incroyable frappe d’Amir Murillo !

Transféré cet hiver à Beşiktaş, l’ancien latéral droit de l’Olympique de Marseille Amir Murillo s’est illustré ce dimanche en marquant un but décisif pour son nouveau club lors de la 23ᵉ journée de Süper Lig. À seulement quelques matchs de son arrivée, le Panaméen a signé une performance marquante qui relance sa carrière après un passage compliqué à la Canebière.

Un premier but impressionnant en Süper Lig

Pour seulement sa troisième apparition avec Beşiktaş, Amir Murillo a ouvert le score dimanche face à Göztepe d’une frappe puissante dans un angle fermé, aidée par la barre transversale, permettant à son équipe de mener 2-0 dans cette rencontre de championnat turc.

Arrivé début février en provenance de l’OM, l’arrière droit panaméen a rapidement trouvé sa place dans le schéma du club stambouliote, malgré le peu de temps passé loin du Vélodrome.

Retour sur une page marseillaise difficile

Amir Murillo avait rejoint l’Olympique de Marseille à l’été 2023 en provenance d’Anderlecht, s’imposant d’abord comme un titulaire régulier avec 82 matches toutes compétitions confondues sous le maillot phocéen avant la saison en cours.

Cependant, ces derniers mois à Marseille ont été marqués par une chute de régime et une relation tendue avec l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui l’a écarté du groupe professionnel en début février avant de conclure son transfert vers la Turquie.

Le transfert vers Beşiktaş, conclu pour un montant estimé autour de 6 millions d’euros, représente un nouveau départ pour Murillo, qui s’était vu réduire son temps de jeu avec l’OM avant de quitter la Ligue 1.