Ex OM : L’incroyable frappe de Vitinha !

L’ancien attaquant de l’OM, Vitinha, continue de se relancer en Serie A. Entré en jeu lors de la victoire du Genoa contre le Hellas Vérone (2-0), le Portugais a ouvert le score quelques secondes après son apparition sur la pelouse. Un but qui confirme la bonne dynamique de l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille.

Vitinha frappe immédiatement après son entrée

L’ancien attaquant de l’OM, Vitinha, s’est illustré ce dimanche lors de la 29e journée de Serie A. Le Genoa s’est imposé 2-0 sur la pelouse du Hellas Vérone, avec une ouverture du score signée par l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille.

Entré en jeu à la 61e minute à la place de Caleb Ekuban, Vitinha n’a eu besoin que de quelques secondes pour faire la différence. L’attaquant portugais a décoché une frappe puissante d’environ trente mètres qui a surpris le gardien Lorenzo Montipo et permis au Genoa de débloquer une rencontre longtemps fermée.

Un but important dans un match où les joueurs de Daniele De Rossi avaient jusque-là peiné à trouver des solutions face à une équipe du Hellas Vérone en difficulté mais combative.

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Un deuxième but consécutif pour l’ancien attaquant de l’OM

Pour Vitinha, cette réalisation a une signification particulière. L’ancien attaquant de l’OM fêtait en effet ses 26 ans ce dimanche. Il s’agit également de son deuxième match consécutif avec un but, après celui inscrit la semaine précédente face à la Roma lors de la victoire du Genoa (2-1), déjà en sortie de banc.



Passé par l’Olympique de Marseille entre janvier 2023 et janvier 2024, Vitinha avait disputé 43 matches sous le maillot marseillais pour six buts inscrits. Désormais en Serie A, il porte son total à cinq réalisations en 27 rencontres de championnat cette saison avec le Genoa.

Le succès du club génois a été définitivement scellé en fin de match. À la 86e minute, Leo Ostigard a inscrit le deuxième but de la tête sur un coup franc, sécurisant la victoire des siens.

Grâce à ce résultat, les joueurs de Daniele De Rossi enchaînent une deuxième victoire consécutive et occupent la 13e place de Serie A. De son côté, le Hellas Vérone reste sous pression dans la lutte pour le maintien et demeure menacé par la relégation.