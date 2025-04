Ex OM : Lopez brille encore !

Le Paris FC poursuit sa belle série en Ligue 2 en s’imposant 4-2 face à Caen, confirmant ainsi ses ambitions de montée en Ligue 1. Dans une rencontre largement dominée, les Parisiens ont rapidement pris les devants grâce à un début de match maîtrisé.

Dès la 14e minute, Timothée Kolodziejczak a ouvert le score de la tête sur coup franc. Jean-Philippe Krasso a ensuite doublé la mise (33e), avant que Mathieu Cafaro ne creuse l’écart juste avant la pause (45e). Avec un avantage de 3-0 à la mi-temps, le Paris FC semblait avoir plié le match.

Lopez à la baguette !



Maxime Lopez a une nouvelle fois fait parler son talent. L’ancien joueur de l’OM, en grande forme, a délivré une passe millimétrée à Krasso, qui a conclu d’un joli piqué pour inscrire son doublé (62e). Ce nouveau geste décisif confirme le rôle central de Lopez dans l’animation offensive du club francilien. Malgré un sursaut tardif de Caen, avec des réductions du score signées Kyeremeh (82e) et un but contre son camp de Tourraine (90e+1), les Normands, lanterne rouge, n’ont jamais semblé en mesure de renverser la situation.

Avec cette victoire, le Paris FC consolide sa place sur le podium et se rapproche de plus en plus d’un retour en Ligue 1. Quant à Maxime Lopez, son influence grandissante en fait l’un des hommes forts de cette fin de saison.