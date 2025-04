Ex OM : Luiz Gustavo hospitalisé pour une embolie pulmonaire !

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Luiz Gustavo, a été hospitalisé d’urgence à São Paulo après avoir ressenti des douleurs à la poitrine. Le club brésilien a annoncé dimanche sur le réseau social X que le joueur de 37 ans souffre d’une embolie pulmonaire, c’est-à-dire la présence d’un caillot de sang dans une artère pulmonaire.

« Luiz Gustavo a été hospitalisé après s’être plaint de douleurs au niveau de la cage thoracique. Les premiers examens ont décelé une embolie pulmonaire. Il va rester quelques jours en observation à l’hôpital Albert-Einstein », a précisé le São Paulo FC, son club actuel.

🇧🇷D’après nos informations, Luiz Gustavo souffre bien d’une thromboembolie et est toujours en observation à l’hôpital au Brésil… Ses dernier examens sont rassurants et sa situation devrait s’améliorer. On lui souhaite le meilleur et un prompt rétablissement !

