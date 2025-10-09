Ex OM : Mais ou est passé Arek Milik ?

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik a vu sa carrière prendre un virage inattendu. L’attaquant polonais, qui avait brillé sous le maillot marseillais avec 30 buts en deux saisons, semble aujourd’hui avoir totalement disparu des radars. À 31 ans, celui qui devait s’imposer comme une valeur sûre à la Juventus Turin n’est plus qu’un nom sur la feuille de paie du club italien.

Dans la catégorie des anciens joueurs de l’OM perdus en Serie A, Arek Milik tient désormais une place de choix. Après avoir fait des prestations contrastées à l’OM entre 2021 et 2023, son transfert définitif à la Juventus devait marquer une nouvelle étape de sa carrière. Mais depuis plusieurs mois, les blessures à répétition ont eu raison de sa présence sur le terrain.

A lire aussi : Ex OM : Adrien Rabiot sèchement recadré par le directeur général de la Serie A !

Sa dernière apparition officielle remonte au 7 juin 2024, avec la Pologne, lors d’un match amical contre l’Ukraine. Une entrée en jeu anecdotique à cinq minutes de la fin, presque symbolique. Avec la Juventus, son dernier match date du 25 mai 2024 face à Monza, pour la clôture de la saison 2023-2024. Quant à son dernier but, il remonte au 18 mai 2024 contre Bologne (3-3). Depuis, le silence total.

Une saison blanche et un avenir incertain

Depuis l’été 2024, Arek Milik vit un véritable calvaire physique. Touché successivement aux adducteurs, au genou puis au mollet, il n’a cessé de multiplier les séjours à l’infirmerie. Chaque tentative de reprise s’est soldée par une rechute, compromettant tout retour durable. Malgré ce contexte, la Juventus a surpris tout le monde en prolongeant son contrat en mai dernier, un choix que beaucoup d’observateurs jugent incompréhensible.

Alors qu’il a récemment refait surface lors de la photo officielle du club pour la saison 2025-2026, les supporters turinois ont découvert avec étonnement qu’il faisait encore partie de l’effectif. Un symbole fort d’une carrière à l’arrêt, à mille lieues de l’efficacité qu’il affichait à Marseille.