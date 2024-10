Ex OM : Mattéo Guendouzi choisit son camp pour le Classique face au PSG !

Après la trêve internationale, l’OM ira à Montpellier et recevra ensuite le PSG pour le premier Classique de la saison. Pour ce match, Mattéo Guendouzi a choisi son camp !

Natif de la région parisienne et formé au PSG, Mattéo Guendouzi a pourtant gagné le coeur des supporters après ses quelques saisons sous le maillot olympien. Le milieu de terrain maintenant à la Lazio est international français et a même marqué face à Israël. Au micro de Téléfoot, il n’a pas caché qu’il serait pour l’OM lors du Classique qui aura lieu à la fin du mois d’octobre.

« Pas besoin de dire pour qui mon cœur balance pour ce match » Mattéo Guendouzi sur le Classico à venir entre l’OM et le PSG, au micro de @YassinNfaoui pic.twitter.com/hQxjPBnnH4 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 13, 2024

Benatia construit une équipe qui ressemble aux marseillais

Malgré la défaite de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg, notre invité Cyril Astier estime que l’équipe a été bien construite par Mehdi Benatia et que cela devrait payer cette saison…

Cyril Astier, agent de joueur, était notre invité lundi midi. Ce dernier estime que Mehdi Benatia a recruté des joueurs forts mentalement pour mieux coller à la mentalité marseillaise. « Il est en train de recruter une équipe qui ressemble à Marseille avec un état d’esprit. Prendre un joueur en phase avec le projet et la ville, ça Mehdi le maitrise bien. J’ai confiance en ce qui se passe à Marseille. Oui on a perdu face à Strasbourg, je n’avais pas toujours cette confiance là. Il faut de la stabilité et de la longévité. Le bémol ça peut paraitre nébuleux sur qui fait quoi. »