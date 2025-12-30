Ex OM : Mauvaise nouvelle pour Lucas Ocampos !

Lucas Ocampos touché par une paralysie faciale

Arrivé aux Rayados de Monterrey en septembre 2024, Lucas Ocampos va être contraint de s’éloigner temporairement des terrains. Le club mexicain a annoncé ce lundi que l’international argentin souffrait d’une paralysie faciale d’origine virale.

À 31 ans, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille réalisait pourtant un début de parcours convaincant au Mexique, avec 5 buts et 6 passes décisives en 14 rencontres toutes compétitions confondues. Cette indisponibilité va donc interrompre sa dynamique en cette fin d’année.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le Club de Futbol Monterrey a précisé la situation médicale de son joueur et les premières mesures prises.

Communiqué officiel des Rayados de Monterrey : « Le Club de Futbol Monterrey informe que le joueur Lucas Ocampos a présenté une paralysie faciale du côté gauche du visage, probablement d’origine virale. Ocampos a été examiné par un spécialiste afin de déterminer le traitement à suivre. Le joueur sera au repos pendant 7 jours et son état clinique sera évalué afin de déterminer s’il peut rejoindre le groupe pour la préparation d’avant-saison. »

Le club n’a pas communiqué de date précise de retour à la compétition. Une nouvelle évaluation médicale sera effectuée à l’issue de la période de repos afin de déterminer si Lucas Ocampos est en mesure de reprendre l’entraînement collectif avec ses coéquipiers.