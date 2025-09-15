Ex OM : “même quand il ne jouait pas, c’était le boss…”

Alors que Steve Mandanda a officiellement annoncé sa retraite à 40 ans, les hommages se multiplient pour saluer une carrière exceptionnelle. L’ancien gardien de l’OM, champion du monde 2018 avec l’équipe de France, a tiré sa révérence quatre mois après avoir disputé son dernier match professionnel avec le Stade Rennais, au Stade Vélodrome. Véritable monument du football français, Mandanda a marqué plusieurs générations de supporters et de joueurs.

Invité au micro de RMC, Benoît Costil, ancien gardien des Girondins de Bordeaux et international français, n’a pas caché son admiration pour celui qu’il a côtoyé chez les Bleus. « Juste bravo. Un immense bravo et un immense merci. Merci pour tout, que ce soit sportivement, pour l’homme qu’il est et l’exemple qu’il a été (…) Quel gardien de but, certainement l’un des plus forts que j’ai vu en termes de qualité de main, il a une qualité technique exceptionnelle. Je conseillerais aux jeunes gardiens de but de regarder Steve pour se développer, progresser. Et puis Steve, c’est la force tranquille. En sélection, même quand il ne jouait pas, c’était le boss, il était présent pour tout le monde », a déclaré Costil.

Benoît Costil encense « la force tranquille »

Ces mots résument parfaitement l’influence de Mandanda, non seulement sur le terrain mais aussi dans le vestiaire. Gardien emblématique de l’Olympique de Marseille pendant quinze saisons, il a incarné le leadership, la régularité et la sérénité, qualités rares à ce niveau de compétition.

Un avenir dans le football ?

Benoît Costil a également ouvert la porte à un futur rôle pour Mandanda dans le monde du football. « C’est un grand monsieur. Il quitte les terrains mais je ne serais pas surpris de le revoir sur un poste différent, et pas un petit poste. Steve Mandanda est fait pour être à des postes à haute responsabilité », a-t-il ajouté.

L’ancien capitaine de l’OM, véritable icône du club et de la Ligue 1, pourrait donc rapidement retrouver une place de choix dans l’organigramme d’un club ou même au sein des instances du football français. Quoi qu’il en soit, son nom restera indissociable de l’histoire moderne de l’Olympique de Marseille.