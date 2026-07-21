Mercato ex OM : Adrien Rabiot va devoir trancher !

Adrien Rabiot entre dans une période décisive pour son avenir. Auteur d’une bonne Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France, l’ancien Marseillais, aujourd’hui au Milan AC, se retrouve au centre de l’attention sur le marché des transferts, tiraillé entre deux cadors du football italien.

Un premier exercice réussi à Milan

Pour rappel, Rabiot avait rejoint l’AC Milan le 1er septembre 2025 en provenance de l’OM, contre une indemnité estimée à environ 10 millions d’euros bonus compris, et pour un contrat courant jusqu’en juin 2028. Une première saison lombarde plutôt convaincante : le milieu de terrain français a rapidement pris de l’importance dans l’effectif, disputant son 500e match professionnel en janvier face à Côme, un soir où il s’était offert un doublé et le titre d’homme du match. Au total, Rabiot termine l’exercice 2025-2026 avec 6 buts en 31 rencontres toutes compétitions confondues, confirmant son statut de cadre au sein du milieu rossonero.

Un bilan individuel solide, entaché toutefois par une fin de saison collective décevante : engagé dans la course au podium une bonne partie de l’année, Milan a finalement manqué la qualification en Ligue des Champions lors de la dernière journée, suite à une défaite à domicile face à Cagliari (1-2), se contentant d’une place en Ligue Europa.

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Naples et Allegri en embuscade…

C’est dans ce contexte que Naples serait entré dans la danse, selon la presse italienne. Un intérêt porté notamment par Massimiliano Allegri, qui a déjà entraîné Rabiot à la Juventus puis au Milan AC, et qui aimerait le retrouver sous ses ordres. Une retrouvaille qui aurait du sens sportivement, tant la relation entre les deux hommes semble avoir toujours été fructueuse au fil de leurs collaborations précédentes.

De son côté, le Milan AC ne semble pas vouloir lâcher facilement son joueur : Ruben Amorim, l’entraîneur Rossonero, compte lui aussi sur Rabiot pour la saison 2026-2027, et voit visiblement en lui un élément clé pour tenter de retrouver l’Europe des grands cette fois-ci.

Les prochains échanges entre Rabiot et la direction milanaise devraient permettre d’y voir plus clair sur la suite de son aventure en Lombardie, un dossier à suivre de près, entre l’appel du large vers Naples, séduit par ses qualités et sa relation privilégiée avec Allegri, et la volonté affichée du club lombard de conserver l’un de ses cadres pour la saison à venir.

Paul Laffisse