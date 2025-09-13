Ex OM – Nasri choqué par Mbappé : “Ce n’est pas normal !”

Jeudi soir sur le plateau du Late Football Club (Canal+), Samir Nasri n’a pas mâché ses mots au sujet de Kylian Mbappé. L’ancien joueur de l’OM a réagi à la sortie médiatique de Fayza Lamari, mère du capitaine des Bleus, qui a confié dans L’Équipe que son fils de 26 ans n’avait toujours pas passé son permis de conduire, invoquant des raisons de sécurité.

« Je suis choqué »

« Ce que dit sa mère… je suis choqué d’une certaine manière », a lancé Nasri, interloqué par la situation. Pour lui, être une star ne devrait pas empêcher Mbappé de s’occuper de ce type de détails du quotidien :

« À 22 ans, on apprend comment se servir d’une carte bleue, il est monté dans la Clio d’un ami… on peut passer son permis, star ou pas star. Nous, on a été professionnels à l’âge de 17 ans. À 17 ans, je jouais à Marseille, ça ne m’empêchait pas de sortir, de me balader dans la rue, de voir des gens. Oui, il y a des gens qui viennent vous voir et vous demandent des photos. Mais il faut être confronté à la vie ! »

Pour l’ancien international français, l’absence de permis est révélatrice d’un problème plus profond : celui de l’indépendance.

« Ne pas avoir le permis à cet âge, pour moi ce n’est pas normal. Le permis c’est une forme d’indépendance, c’est pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, partir et ne pas rendre de comptes. Ça veut dire qu’aujourd’hui, il n’a pas de vie privée même vis-à-vis de sa famille. Quand il doit faire quelque chose, il doit prendre un chauffeur… Le permis, c’est l’indépendance. »

« Zidane à son âge, il faisait des choses »

Nasri regrette que l’image renvoyée par Mbappé soit celle d’un joueur « assisté sur tout ». Selon lui, l’attaquant du Real Madrid doit accepter de vivre des expériences normales pour grandir en tant qu’homme :

« Je pense que pour grandir, il faut faire des erreurs de parcours. C’est bien d’être entouré pour gérer son patrimoine, ses finances, et c’est mieux que ce soit ses parents plutôt que des personnes mal intentionnées. Mais sur certaines choses de la vie, il doit être connecté. Conduire, sortir, ce sont des choses qu’il doit faire. Zidane à son âge, il faisait des choses. »

Une sortie qui interpelle

Alors que Mbappé vient de s’engager avec le Real Madrid et qu’il s’apprête à disputer une nouvelle Ligue des champions, cette polémique autour du permis pourrait sembler anecdotique. Mais pour Samir Nasri, elle révèle un manque de confrontation à la vie réelle et une forme d’assistanat qui ne cadre pas avec l’image d’un joueur censé être le leader des Bleus et l’un des meilleurs joueurs du monde.