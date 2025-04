Ex OM : Nasri se paye Rothen !

Nouveau manager général de Unit3d, l’équipe de Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi, Jérôme Rothen fait parler de lui. Ce retour dans le projet survient près ses critiques appuyées sur la Kings League au micro de RMC, un changement d’avis qui ne passe pas pour Samir Nasri, l’un des fondateurs du tournoi en France.

L’ancien joueur de l’OM s’est exprimé sur le sujet et n’a pas caché son agacement. « Il y a beaucoup d’anciens joueurs qui deviennent aigris quand ils ne font pas partie d’un projet. Il y a beaucoup d’anciens joueurs qui ne comprennent pas pourquoi un streamer a ramené une nouvelle compétition. On est parti au Mexique, on a fait des chiffres de malade, il y avait plus de 500 000 personnes sur les lives de nos matchs. Et là, maintenant qu’on l’a appelé, il s’est dit ‘tiens, je vais venir’ », a-t-il déclaré.

Face à ces critiques, Jérôme Rothen a tenu à clarifier sa position. Lors d’un live sur la chaîne de Squeezie ce samedi, l’ancien ailier du PSG et de Monaco a expliqué son changement de posture. « Je n’ai pas trop aimé le fait que Piqué crache dans la soupe en disant que ça va remplacer le football à 11. Le football m’a donné à manger, lui a donné à manger aussi pendant des années. C’est lui que je visais quand je critiquais la Kings League. La vérité, c’est que je ne connaissais pas votre monde, je ne connaissais pas Amine. Je le découvre maintenant, et ce projet m’intéresse », a-t-il expliqué.

Alors que la compétition continue d’attirer de nombreux spectateurs, le match entre l’équipe d’Amine et celle de Squeezie s’annonce particulièrement attendu.