Ex-OM : Ndiaye fait exploser Chelsea avec un but incroyable… la vidéo qui affole internet !

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye, a marqué les esprits ce week-end en Premier League. Avec Everton, il s’est illustré d’un but spectaculaire face à Chelsea FC lors d’un succès retentissant (3-0).

Une frappe splendide qui devient virale

Entré en jeu ou déjà très actif dans le match, Ndiaye a scellé la victoire des siens à la 76e minute. Profitant d’une déviation de Beto, l’international sénégalais a déclenché une frappe enroulée puissante en pleine lucarne, laissant le gardien sans réaction.

Un geste technique de grande classe qui fait déjà le tour des réseaux sociaux et séduit de nombreux supporters, notamment du côté de Marseille où il a laissé un bon souvenir.

🎥 La vidéo du but impressionnant de Ndiaye :

⚽️ 𝗜𝗟𝗜𝗠𝗔𝗡 𝗡𝗗𝗜𝗔𝗬𝗘 🇸🇳 𝗖𝗥𝗨𝗖𝗜𝗙𝗜𝗘 𝗖𝗛𝗘𝗟𝗦𝗘𝗔 𝗦𝗨𝗥 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗟𝗢𝗨𝗥𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗣𝗣𝗘 𝗣𝗟𝗘𝗜𝗡𝗘 𝗟𝗨𝗖𝗔𝗥𝗡𝗘 !!! 😵 Everton écrase les Blues 3-0 !!! 😳 🎥 @CanalplusFoot pic.twitter.com/0x0cjUxFSm — Actu Foot (@ActuFoot_) March 21, 2026

Everton humilie Chelsea

Cette réalisation vient conclure une prestation solide d’Everton, qui s’impose 3-0 face à des Blues en grande difficulté.

Beto avait ouvert le score avant de s’offrir un doublé

Ndiaye a terminé le travail avec ce but spectaculaire

Chelsea enchaîne une quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues

Malgré des joueurs comme Enzo Fernández ou Cole Palmer, le club londonien n’a jamais réussi à inverser la tendance.