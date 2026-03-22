PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Ex-OM : Ndiaye fait exploser Chelsea avec un but incroyable… la vidéo qui affole internet !
OM Actualités

Ex-OM : Ndiaye fait exploser Chelsea avec un but incroyable… la vidéo qui affole internet !

Par La rédaction FCM - Mis à jour le - Publié le

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye, a marqué les esprits ce week-end en Premier League. Avec Everton, il s’est illustré d’un but spectaculaire face à Chelsea FC lors d’un succès retentissant (3-0).

 Une frappe splendide qui devient virale

Entré en jeu ou déjà très actif dans le match, Ndiaye a scellé la victoire des siens à la 76e minute. Profitant d’une déviation de Beto, l’international sénégalais a déclenché une frappe enroulée puissante en pleine lucarne, laissant le gardien sans réaction.

Un geste technique de grande classe qui fait déjà le tour des réseaux sociaux et séduit de nombreux supporters, notamment du côté de Marseille où il a laissé un bon souvenir.

🎥 La vidéo du but impressionnant de Ndiaye :

Everton humilie Chelsea

Cette réalisation vient conclure une prestation solide d’Everton, qui s’impose 3-0 face à des Blues en grande difficulté.

  • Beto avait ouvert le score avant de s’offrir un doublé

  • Ndiaye a terminé le travail avec ce but spectaculaire

  • Chelsea enchaîne une quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues

Malgré des joueurs comme Enzo Fernández ou Cole Palmer, le club londonien n’a jamais réussi à inverser la tendance.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823