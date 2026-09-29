Ex OM : Ndiaye lance un appel fort avant son retour au Vélodrome

Iliman Ndiaye va retrouver Marseille et le Stade Vélodrome dans quelques jours. À l’occasion du match amical entre le Sénégal et les Comores, l’ancien joueur de l’OM a lancé un appel aux supporters sénégalais, comoriens mais aussi à tous les Marseillais pour venir remplir l’enceinte.

« J’ai hâte de vous revoir au Stade Vélodrome »

Le rendez-vous est fixé au 4 octobre. Le Sénégal affrontera les Comores au Stade Vélodrome pour une rencontre amicale qui permettra à Iliman Ndiaye de retrouver une enceinte qu’il connaît parfaitement.

📲 Iliman Ndiaye a un message pour vous 🇸🇳👀 Rendez-vous ce dimanche 04/10 au @CEPACVelodrome pour Sénégal 🆚 Comores à 15h00 ! Vos places : https://t.co/u5Wms3GYoz pic.twitter.com/HkDFEYwqUv — CEPAC Vélodrome (@CEPACVelodrome) September 29, 2026



Alors que le stade n’affiche pas encore complet, l’ancien joueur de l’OM a pris la parole dans une vidéo pour mobiliser le public.

« Rendez-vous le 4 octobre pour ce match Sénégal-Comores au Vélodrome. J’appelle toute la communauté sénégalaise et aussi celle des Comores à venir fêter le match ensemble. J’ai hâte de vous revoir au Stade Vélodrome. »

Un message forcément particulier pour un joueur qui a gardé un lien fort avec Marseille malgré son départ.

Un retour forcément symbolique à Marseille

Iliman Ndiaye avait porté le maillot de l’OM avant de poursuivre sa carrière loin de la cité phocéenne. Son retour au Vélodrome avec le Sénégal devrait donc avoir une saveur particulière.

Le joueur de 26 ans aura l’occasion de retrouver une partie du public marseillais dans un contexte totalement différent, cette fois avec sa sélection nationale.

Ndiaye veut une vraie fête dans les tribunes

Au-delà de l’aspect sportif, l’ancien Marseillais espère surtout voir une belle mobilisation autour des deux communautés.

La présence importante des diasporas sénégalaise et comorienne à Marseille peut offrir une ambiance très particulière à cette rencontre.

Pour Ndiaye, l’objectif est clair : retrouver l’atmosphère du Vélodrome et partager ce moment avec un maximum de supporters.