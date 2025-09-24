Ex OM : Nuno Tavares retombe dans ses travers…

Arrivé à la Lazio l’été dernier, l’ancien latéral de l’OM, Nuno Tavares, vit un début d’aventure romaine particulièrement mouvementé. Pointé du doigt après ses erreurs lors du derby de Rome, le Portugais se retrouve désormais au cœur d’une polémique qui pourrait lui coûter sa place de titulaire.

Selon La Gazzetta dello Sport, Nuno Tavares aurait quitté l’Olimpico dès la mi-temps du choc face à l’AS Roma. Une décision qui traduit le malaise autour du joueur, remplacé prématurément par son entraîneur Maurizio Sarri. Le quotidien italien explique que le vestiaire a été marqué par une vive altercation : le capitaine Mattia Zaccagni lui aurait reproché frontalement ses nombreuses erreurs défensives, dans un ton particulièrement tendu.

Tavares, un départ précipité à la mi-temps du derby

Il Messaggero confirme cette version et décrit une ambiance électrique dans les coulisses : « l’anarchique Nuno Tavares dans la tempête à la Lazio après son erreur dans le derby. Sarri, Zaccagni et les tifosi s’en sont pris à lui, les murs ont tremblé dans le vestiaire ».

Gazzetta : Nuno #Tavares aurait quitté l’Olimpico dès la mi-temps du derby. Une décision suite au remplacement de Sarri et les reproches de ses coéquipiers pour ses nombreuses erreurs, le capitaine Mattia Zaccagni en tête. Le ton serait monté dans le vestiaire. L’ancien joueur de… https://t.co/Z8uxna3qQU pic.twitter.com/EBorQUNkge — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) September 23, 2025

L’ancien de l’OM menacé dans son rôle de titulaire

Prêté par Arsenal, Nuno Tavares peine à s’imposer durablement à la Lazio. Déjà connu à Marseille pour ses fulgurances offensives mais aussi pour ses erreurs défensives, le latéral gauche semble retomber dans ses travers. À l’OM, il avait alterné des performances prometteuses et des passages plus compliqués, ce qui lui avait valu des critiques régulières.

Aujourd’hui, en Italie, la pression est encore plus forte. Les médias transalpins estiment que Sarri pourrait revoir sa hiérarchie au poste de latéral gauche, au détriment de l’ancien marseillais. Perdre sa place de titulaire serait un sérieux coup d’arrêt pour le Portugais, censé franchir un cap à Rome.