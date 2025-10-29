Ex OM : On n’arrête plus Zambo Anguissa !

Toujours plus influent sous les ordres d’Antonio Conte, Andre-Frank Zambo Anguissa continue d’impressionner en Serie A. L’ancien milieu de l’OM a offert la victoire au Napoli mardi soir sur la pelouse de Lecce (1-0), en ouverture de la 9e journée du championnat italien. Auteur du seul but de la rencontre d’une tête puissante à la 69e minute, le Camerounais a confirmé sa grande forme du moment.

🎯 | Franck Zambo Anguissa montre la voie au Napoli ! 🪖🇨🇲 #LecceNapoli Regardez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj 👈 pic.twitter.com/UIvThaE1FK — DAZN France (@DAZN_FR) October 28, 2025

Anguissa décisif !

Trois jours après une victoire éclatante face à l’Inter Milan (3-1), les Napolitains ont souffert mais ont assuré l’essentiel. Sans Kevin De Bruyne, blessé pour trois mois, Conte peut remercier son milieu box-to-box, véritable moteur de l’équipe. Le technicien italien peut aussi saluer son gardien Vanja Milinkovic-Savic, auteur d’un arrêt décisif sur un penalty de Francesco Camarda (56e).



Ce nouveau but illustre la progression constante d’Anguissa, devenu incontournable dans l’entrejeu napolitain. Puissant, endurant et désormais décisif, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’affirme comme l’un des meilleurs milieux de Serie A. Un succès qui confirme, une fois de plus, la belle école marseillaise.