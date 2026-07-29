Ex OM : Pablo Longoria au cœur d’une grave rumeur à River Plate

Désormais directeur sportif de River Plate, Pablo Longoria traverse une période agitée en Argentine. Sur son compte X, le journaliste argentin Pablo Calvari évoque une altercation présumée entre l’ancien président de l’OM et un joueur écarté par la direction. Une information qui n’est toutefois pas confirmée à ce stade.

Une altercation présumée avec un joueur

Arrivé à River Plate au printemps 2026, Pablo Longoria occupe désormais les fonctions de directeur sportif du club de Buenos Aires.

Le 26 juillet, Pablo Calvari a publié un message dans lequel il s’interroge sur un incident qui aurait impliqué le dirigeant espagnol et un joueur appartenant au groupe des éléments mis à l’écart.

« Est-ce vrai qu’un joueur de River Plate, membre du groupe des “marginalisés par la direction”, a empoigné et tenté de frapper le directeur sportif de River, Pablo Longoria ? »

Le journaliste ne donne pas l’identité du joueur concerné et formule cette information sous la forme d’une question.

Un climat particulièrement tendu à River Plate

Dans sa publication, Pablo Calvari décrit un contexte explosif autour du club argentin. Il mentionne notamment des joueurs écartés, plusieurs mauvais résultats et une forte colère des socios envers la direction.

« River Plate est une poudrière qui peut exploser à tout moment. »

Cette situation place Pablo Longoria sous pression quelques mois seulement après son arrivée en Argentine. L’ancien président marseillais avait été recruté pour restructurer le secteur sportif de River Plate et assurer le lien entre la direction et l’équipe professionnelle.

À ce stade, aucune confirmation officielle de River Plate ni aucun autre récit suffisamment étayé ne permet de considérer cette altercation présumée comme établie. L’information reste donc attribuée exclusivement à la publication de Pablo Calvari.