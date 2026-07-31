Ex OM : Pablo Longoria déjà contesté ?

Quelques mois après son départ de l’OM, Pablo Longoria connaît des débuts agités à River Plate. Le dirigeant espagnol est notamment critiqué en Argentine pour sa gestion de l’effectif et pour un mercato qui n’aurait pas encore répondu aux attentes.

Des résultats décevants et une gestion de l’effectif contestée

Parti de l’Olympique de Marseille le 26 février dernier, Pablo Longoria n’est pas resté longtemps sans club. Le 29 avril, l’ancien président de l’OM a été nommé directeur sportif de River Plate, avec pour mission de participer à une restructuration dépassant le seul cadre de l’équipe première.

Le club de Buenos Aires a affiché de grandes ambitions sur le marché en recrutant notamment Nicolas Otamendi et Angel Correa. Plusieurs profils prestigieux ont également été évoqués, parmi lesquels Facundo Medina, Thiago Almada, Franco Mastantuono ou encore Claudio Echeverri.



Mais les premiers mois de Pablo Longoria seraient déjà marqués par des tensions. River Plate reste sur trois défaites consécutives face à Gimnasia La Plata, Barracas Central et Aldosivi, en championnat et en Coupe d’Argentine. Dans ce contexte, la gestion sportive du dirigeant espagnol est de plus en plus commentée par les médias locaux.

Sur Picado TV, le journaliste Leo Uranga affirme que Longoria serait déjà observé de près par la direction :

« Aujourd’hui, Eduardo Coudet (le coach de River Plate, ndlr) est en très mauvaise posture auprès de nombreux dirigeants et de plusieurs joueurs. Certains dirigeants ont déjà tourné le dos à Eduardo Coudet. Ils ont commencé à rejeter la faute sur Coudet concernant l’état du terrain, en évoquant le réensemencement. Pablo Longoria est déjà dans le collimateur de Stefano Di Carlo (le président de River Plate, ndlr). C’est un employé de River, ce n’est pas un dirigeant. On l’a fait venir pour vendre ou prêter des joueurs, et il ne l’a pas fait ».

Quinze joueurs écartés, mais toujours payés par River

La décision de réduire fortement l’effectif serait au cœur du mécontentement. Selon Bola VIP, Pablo Longoria aurait joué un rôle majeur dans la mise à l’écart de quinze joueurs. L’objectif était de diminuer la masse salariale et de faciliter plusieurs départs.

Cette stratégie n’aurait toutefois pas encore produit les effets attendus. La majorité des éléments concernés n’aurait toujours pas trouvé de nouveau club et continuerait à être rémunérée par River Plate. La manière employée pour les écarter aurait également été mal vécue au sein du vestiaire.

Le média argentin affirme par ailleurs que les supporters de River connaissent encore très peu leur nouveau directeur sportif. L’Espagnol est décrit comme particulièrement discret depuis son arrivée, comme il l’avait déjà été au moment de quitter Marseille.

Après six saisons passées à l’OM comme directeur sportif puis président, Pablo Longoria avait publié ses adieux sur LinkedIn. Son nouveau projet en Argentine devait lui permettre de repartir dans un environnement différent. Ses premières décisions et les résultats sportifs de River Plate le placent toutefois déjà sous pression, selon plusieurs médias argentins.