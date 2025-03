Ex OM : Payet l’avoue, « ça fait déjà beaucoup »

L’arrivée de Dimitri Payet à Vasco da Gama en août 2023 a suscité un vif intérêt, aussi bien au Brésil qu’en France. Après avoir quitté l’OM, l’ancien capitaine marseillais a relevé le défi d’un championnat exigeant, dans un club historique en quête de renouveau.

Dans un entretien accordé à Canal+, Payet est revenu sur son expérience à Rio de Janeiro, marquée par une ferveur populaire intense et des difficultés d’adaptation. « Je venais juste de signer, je n’avais encore rien donné. Je n’avais rien montré donc c’était un peu surprenant et c’était agréable. J’avais besoin de cet amour quand je suis arrivé et c’est ce qu’ils ont réussi à faire, à me redonner envie de jouer au foot », a-t-il confié.

Pourtant, l’ancien meneur de jeu de l’OM n’a pas toujours répondu aux attentes. Avec 7 buts et 10 passes décisives en 70 apparitions, ses performances restent mitigées. Son statut de titulaire a été fluctuant, une situation qu’il accepte avec lucidité : « C’est toujours difficile de ne pas démarrer un match, mais un entraîneur, il est tout sauf fou. […] À partir du moment où on peut se passer de toi, tu n’as rien à dire, tu te tais, tu travailles ».

« Tu manques à Marseille » la belle déclaration du Président Macron à Dimitri Payet

Je ne sais pas si je peux encore continuer longtemps sans la famille — Payet

Au-delà du terrain, Payet doit aussi composer avec la distance qui le sépare de sa famille, une situation qui pèse sur son avenir. En fin de contrat en juin 2025, le Français envisage déjà un retour en Europe. « Le choix du Brésil, c’est un choix que je ne regrette en aucun cas […] Mais je ne sais pas si je peux encore continuer longtemps sans la famille. Un an et demi maintenant, ça fait déjà beaucoup », a-t-il expliqué.

L’avenir de Dimitri Payet reste donc incertain. Son expérience à Vasco da Gama aura été une aventure intense, entre passion du public et réalités sportives exigeantes. La question est désormais de savoir si le meneur de jeu français poursuivra son aventure au Brésil avec un contrat qui se termine en juin et qui ne devrait pas être renouvelé…