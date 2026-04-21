Ex OM : Pendant ce temps là, Adrien Rabiot porte le Milan AC vers la C1…

Auteur d’un nouveau but décisif, Adrien Rabiot confirme son excellent début de saison avec le Milan AC. L’ancien cadre de l’Olympique de Marseille a offert une victoire précieuse face à l’Hellas Vérone et relance son club dans la course à la Ligue des champions.

Adrien Rabiot, leader retrouvé loin de l’OM

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot s’impose comme un élément clé du Milan AC. Dimanche, le milieu de terrain français a une nouvelle fois répondu présent en inscrivant l’unique but de la rencontre sur la pelouse de l’Hellas Vérone (0-1), juste avant la mi-temps.

Ce succès, acquis dans un contexte délicat après deux défaites consécutives en Serie A, permet aux Rossoneri de se relancer. Grâce à ces trois points, le club lombard grimpe à la deuxième place du classement, profitant notamment de la défaite du Napoli face à la Lazio Rome.

Des regrets côté OM après son départ

Avec désormais six buts en 24 apparitions en championnat, Adrien Rabiot affiche une régularité précieuse pour son équipe. Son impact offensif et son rôle dans l’équilibre du jeu milanais rappellent celui qu’il occupait la saison passée à l’OM, où il s’était imposé comme un leader.

Son départ précipité après la première journée de Ligue 1, consécutive à la rencontre face à Stade Rennais, continue d’alimenter les regrets du côté marseillais. L’international français (57 sélections, 7 buts) confirme en Italie qu’il reste un joueur de très haut niveau, capable de porter une équipe dans les moments clés.

Dans une saison où chaque point compte dans la course à la Ligue des champions, les performances de Adrien Rabiot pourraient bien peser lourd pour le Milan AC, tandis que l’Olympique de Marseille observe à distance l’épanouissement de son ancien leader.