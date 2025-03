Ex OM : Quand Dja Djédjé et Gignac réglaient leurs comptes !

La saison 2014-2015 de l’Olympique de Marseille sous les ordres de Marcelo Bielsa a marqué les esprits de tous les marseillais. Entre un jeu spectaculaire et une intensité de tous les instants sur le rectangle vert, l’OM a longtemps été candidat au titre avant de craquer en fin de saison pour finalement terminer à la 4ᵉ place. Dans ce contexte, l’exigence imposée par “El Loco” transpirait aussi à l’entraînement, où la tension pouvait parfois monter d’un cran entre joueurs, comme en témoigne la récente sortie de Brice Dja Djédjé sur le live TikTok de Hako TV.

En effet, l’ancien Olympien (70 matchs) qui est sans club depuis août 2024 a donc profité d’un live sur le réseau social Tiktok pour dévoiler une anecdote à la fois violente et croustillante qui le lie à André Pierre Gignac.

« Une bagarre de bonhomme ! »

L’ancien latéral marseillais a ainsi raconté, devant des centaines de personnes présentes sur le live, l’altercation musclée qu’il a eue avec André-Pierre Gignac lors de cette fameuse saison 2014 – 2015. Une embrouille qui aurait démarré sur le terrain avant de se finir dans les vestiaires :

« On faisait un 6 contre 6 à l’entraînement, et avec Lucas Mendes, on prenait l’eau. Ça commençait à partir en insultes et DD Gignac m’a dit un truc qui ne m’a pas plu. On s’est dit « viens, on va aux vestiaires ». On est parti, il n’y avait personne, on a fermé la porte, on s’est mis bien. Tu entendais des « boom boom boom », c’était une bagarre de bonhommes. Quand on a fini de faire ce qu’on avait à faire, DD et moi on est sortis presque main dans la main, on est partis, on a continué à jouer, on rigolait comme des bonhommes. Qui a perdu ? Il n’y a pas eu de perdant. En fait, c’est pour te dire que ça a ressoudé les liens. On ne se faisait pas la gueule, je suis son petit frère à DD, mais je n’ai pas supporté un truc, et lui pareil. »

Une anecdote qui illustre donc parfaitement à quel point cette saison était haute en couleurs. Entre l’intensité des matchs, la ferveur autour de l’équipe et l’exigence de Bielsa, l’OM version 2014-2015 aura donc définitivement marqué les esprits bien au-delà du terrain.

