Ex OM : Quand une star belge compare Rudi Garcia à Ancelotti…

Après son passage à l’OM, Rudi Garcia devient sélectionneur de la Belgique. Pour Thibaut Courtois, le coach français a des similitudes avec Carlo Ancelotti.

C’est fait pour Rudi Garcia qui est le nouveau sélectionneur de la Belgique. Thibaut Courtois, le portier du Real Madrid affirme qu’il fera son retour avec les Diables Rouges et qu’il a eu de très bonne sensations après avoir discuté avec l’ancien coach de l’OM.

J’ai eu un très bon sentiment, a assuré Thibaut Courtois au micro des plusieurs médias flamands. C’est décidé, oui, je suis à nouveau disponible pour l’équipe nationale et je me réjouis de revenir. L’entraîneur m’a donné un bon sentiment, un peu comme avec Ancelotti au Real Madrid, a précisé le Belge. Garcia est un gagnant, c’est apparu clairement lors de notre conversation et c’est ce que j’ai entendu. Il me semble être un entraîneur fort, c’est aussi ce que m’ont dit plusieurs joueurs qui ont collaboré avec lui.

Rudi Garcia devient le nouveau sélectionneur de la Belgique

La Fédération belge de football (RBFA) a officiellement annoncé ce vendredi la nomination de Rudi Garcia au poste de sélectionneur de l’équipe nationale belge. Cette décision fait suite au limogeage de Domenico Tedesco le 17 janvier dernier. Garcia, âgé de 60 ans, revient ainsi sur le banc de touche après une pause de plus d’un an, depuis son départ de Naples en novembre 2023.

BREAKING | Le Français Rudi Garcia (60 ans) est le nouveau sélectionneur national des Diables Rouges. 🆕🇧🇪 pic.twitter.com/XwPzTVpQ0K — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 24, 2025

Ancien entraîneur de clubs comme Lille, l’AS Roma, Marseille, Lyon et plus récemment Al-Nassr en Arabie saoudite, Rudi Garcia a dirigé plusieurs équipes de haut niveau tout au long de sa carrière. Son dernier poste en Italie n’ayant pas été couronné de succès, il retrouve aujourd’hui une nouvelle chance de se relancer avec les Diables Rouges.

La nomination de Rudi Garcia était attendue depuis plusieurs semaines, avec des rumeurs faisant état de son rapprochement avec la Belgique. Parmi les autres candidats pressentis, on trouvait Thierry Henry, Erik Ten Hag, Mark Van Bommel, Julen Lopetegui et Sergio Conceiçao. Toutefois, ces derniers se sont tournés ailleurs, tandis que Garcia a finalement été choisi pour succéder à Domenico Tedesco.