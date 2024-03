Ex OM : Renan Lodi entre déjà dans la légende d’Al-Hilal !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille avec qui il n’est resté que 6 mois, Renan Lodi est entré dans la légende du club saoudien Al Hilal qu’il a rejoint cet hiver.

Le club saoudien Al Hilal vient d’entrer dans la légende du football ! Depuis novembre 2023, l’équipe n’a enchaîné que des victoires toutes compétitions confondues et n’a pas perdu un seul match de championnat. Cela fait d’elle la seule équipe à avoir enchaîné 28 victoires consécutives. A peine arrivé à Al Hilal, Renan Lodi entre déjà dans la légende du club avec cette statistique impressionnante. Le joueur brésilien n’aura pas franchement marqué les esprits à Marseille mais aura une belle ligne à ajouter à son CV en étant parti en Arabie Saoudite.

🔵🇸🇦 Al Hilal are the first team ever to complete 28 consecutive wins! Congrats on this historical achievement, Al Hilal ✨ pic.twitter.com/TWT9esaPwf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2024

Les explications de Benatia sur le départ de Renan Lodi

« Pour nous c’était simple, on ne voulait pas toucher à la phase défensive dans ce mercato jusqu’à cette offre pour Renan Lodi d’Al-Hilal. On en a parlé avec le président et il nous a dit qu’on ne touchait pas car on avait dit au coach qu’on ne vendrait pas derrière. Malheureusement le joueur a su par son agent qu’il y avait cette offre-là. C’est trois ou quatre fois le salaire. Du coup il a attrapé le coach après le match de Thionville et lui a dit « écoute j’ai une offre apparemment vous ne voulez pas accepter alors que je vais gagner quatre fois plus. Il faut me laisser partir. » Le lendemain, le coach nous attrape avec le président et nous dit « il vient me parler d’argent, je suis coach de football moi, ça ne me plaît pas. C’est un titulaire mais s’il a la tête ailleurs, il faut le laisser partir. Il ne faut pas garder un joueur à l’OM, s’il ne veut pas être ici ».» , a expliqué Mehdi Benatia au micro de Canal + avec Samir Nasri au début de l’année 2024.