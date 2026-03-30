Ex OM : Roberto De Zerbi prend cher à cause de Greenwood !

Ciblé par plusieurs associations en Angleterre, Roberto De Zerbi voit sa candidature à Tottenham vivement contestée. En cause : ses prises de position passées autour de Mason Greenwood lors de son passage à l’Olympique de Marseille. Une controverse qui dépasse désormais le cadre sportif.

Une candidature fragilisée par le contexte extra-sportif

Libre depuis son départ de Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi reste un technicien courtisé sur le marché des entraîneurs. Son profil offensif et sa réputation acquise en Premier League continuent de séduire, notamment du côté de Tottenham Hotspur, actuellement dirigé par Igor Tudor.

Mais en Angleterre, le dossier De Zerbi est loin de faire l’unanimité. Plusieurs groupes de supporters et associations militantes ont publiquement exprimé leur opposition à une éventuelle nomination. En ligne de mire : les déclarations de l’entraîneur italien lorsqu’il dirigeait Olympique de Marseille, notamment au sujet de Mason Greenwood.

‼️🚨💣 BREAKING: Tottenham fans push back on Roberto De Zerbi appointment! Supporter groups, including Proud Lilywhites & Women of The Lane, say NO ❌ to De Zerbi due to his past defence of Mason Greenwood. Fans stress the next Spurs manager must reflect the club’s values, not… pic.twitter.com/s8otpvA4FK — MatchDay Central (@MatchDCentral) March 27, 2026

Des associations mobilisées contre sa venue

L’association Proud Lilywhites, représentant les supporters LGBTQI+ du club londonien, a ainsi réagi dans des propos relayés par le Daily Mail : « Nous avons vu les rumeurs qui associent Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur de Tottenham, et franchement, cela ne nous semble pas approprié ».

Dans un communiqué détaillé, le groupe insiste sur l’importance des valeurs incarnées par le club : « Il ne s’agit pas seulement de résultats ou de style de jeu. Il s’agit de valeurs, d’identité et du genre de personnes que nous choisissons pour nous représenter ».

D’autres collectifs comme Women of the Lane ou Spurs Reach ont également pris position. Women of the Lane rappelle notamment : « Le football n’existe pas en vase clos. Les clubs établissent des normes […] L’environnement qui entoure l’équipe […] doit refléter les valeurs que le club dit défendre ».

Spurs Reach va plus loin en pointant directement les propos passés de Roberto De Zerbi : « Les commentaires précédemment attribués à Roberto De Zerbi […] ont été largement critiqués pour sembler minimiser la gravité de la violence contre les femmes ».

Le précédent Greenwood à l’OM toujours au cœur du débat

Lors de son passage à Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi avait soutenu l’arrivée de Mason Greenwood et n’avait jamais caché sa volonté de défendre sportivement son joueur. Une position qui, aujourd’hui, refait surface dans un contexte où les clubs anglais sont particulièrement scrutés sur les questions d’éthique et de responsabilité.

Alors que Tottenham traverse une période sportive délicate, cette controverse pourrait peser lourd dans le choix de sa direction. Entre exigences de résultats et pression sociétale, le cas Roberto De Zerbi illustre parfaitement les nouvelles dynamiques qui entourent le football moderne.