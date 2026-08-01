Ex OM : Roberto De Zerbi révèle avoir « souffert » de son départ de Marseille

Quelques mois après avoir quitté l’OM, Roberto De Zerbi est revenu sur cette séparation douloureuse. Désormais à Tottenham, l’entraîneur italien explique avoir hésité avant d’accepter le projet londonien, encore marqué par la fin de son aventure marseillaise.

De Zerbi marqué par la fin de son aventure à l’OM

Le départ de Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille a laissé des traces. L’entraîneur italien avait quitté le club en février dernier, après la lourde défaite concédée face au Paris Saint-Germain (0-5). Quelques mois plus tard, il avait finalement accepté de rejoindre Tottenham.

Dans des propos relayés par Foot Mercato, l’ancien technicien de l’OM a reconnu qu’il n’avait pas immédiatement souhaité reprendre un poste. Lors de ses premiers échanges avec les dirigeants de Tottenham, il restait encore affecté par la fin de son passage à Marseille.

« Car après Marseille, j’ai discuté avec Vinai (Venkatesham, PDG) et avec Johan Lange (directeur sportif), mais je ne voulais pas venir plus tôt, car j’avais souffert lors de mon départ de Marseille. Mais avec Johan, nous travaillions déjà sur ce projet. »

Cette déclaration confirme que la séparation avec le club olympien a pesé dans sa réflexion. Roberto De Zerbi a finalement accepté le projet des Spurs, qu’il a maintenus en Premier League lors de la dernière journée du championnat.

Un rôle important dans le mercato de Tottenham

À Londres, Roberto De Zerbi s’investit pleinement dans la construction de son nouvel effectif. Tottenham a déjà renforcé son groupe avec plusieurs arrivées, mais l’entraîneur italien assure que le recrutement est encore loin d’être terminé.

« Le marché des transferts n’est certainement pas terminé. Nous avons mené à bien 60 % de notre projet sur le marché des transferts. Maintenant, nous avons une autre « bomba » en vue. Je l’espère, mais ce n’est pas encore fait, c’est certain. »

L’ancien coach marseillais assume également son goût prononcé pour le mercato et son implication dans les discussions menées autour des nouvelles recrues.

« Sur le marché des transferts, quand je veux un joueur, je deviens comme un requin. Impossible de dire non. J’adore travailler sur le marché des transferts. Ce n’est pas une pression ; c’est l’un des aspects les plus agréables de mon travail, de mon métier. La liste des joueurs pour le marché des transferts avait été établie avant mon arrivée à Tottenham. »

Après une fin d’expérience difficile à Marseille, Roberto De Zerbi a donc retrouvé un projet ambitieux en Angleterre. Ses déclarations montrent toutefois que son départ de l’OM a été une épreuve personnelle avant son rebond à Tottenham.