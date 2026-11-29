Rudi Garcia pourrait retrouver un banc en Ligue 1. Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille figure parmi les candidats étudiés par le Stade Rennais pour succéder à Franck Haise. Mais son profil ne ferait pas l’unanimité au sein de la direction bretonne, qui explore également plusieurs pistes étrangères.



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Après l’officialisation du départ de Franck Haise, le Stade Rennais accélère ses recherches pour trouver un nouvel entraîneur. Le club breton, neuvième de Ligue 1 avant la 12e journée, traverse une période difficile et souhaite rapidement relancer son équipe.

D’après les informations de Foot Mercato, publiées samedi soir, plusieurs techniciens sont actuellement étudiés. Parmi eux figure un visage bien connu des supporters marseillais : Rudi Garcia.

Rudi Garcia ciblé, mais son profil divise à Rennes

À 62 ans, Rudi Garcia pourrait donc effectuer son retour dans le championnat français. L’ancien entraîneur de l’OM et de l’OL est libre depuis son départ de la sélection belge à l’issue de la Coupe du monde 2026.

Son expérience constitue un argument pour les dirigeants rennais. Passé notamment par Lille, l’AS Roma, Marseille et Lyon, le technicien connaît parfaitement la Ligue 1 et les exigences des compétitions européennes.

Mais selon Foot Mercato, sa candidature ne ferait pas l’unanimité au sein de la direction sportive. À ce stade, aucune négociation avancée ni aucun accord ne sont annoncés avec l’ancien entraîneur olympien.

Rudi Garcia avait dirigé l’OM entre octobre 2016 et mai 2019↗, lors des premières années du projet de Frank McCourt.

Son passage à Marseille reste notamment marqué par la finale de la Ligue Europa 2018, perdue contre l’Atlético de Madrid (0-3), mais aussi par l’échec de la qualification en Ligue des champions.

Quelques mois après son départ, il avait rejoint l’Olympique Lyonnais. Une décision sur laquelle l’ancien technicien marseillais était revenu en janvier 2020↗.

Rui Borges semble disposer d’une longueur d’avance

Si Garcia fait partie des options étudiées, Rui Borges apparaît comme une piste particulièrement sérieuse.

Toujours selon Foot Mercato, des premiers échanges informels ont déjà eu lieu entre les représentants de l’entraîneur portugais de 45 ans et la direction rennaise.

L’ancien technicien du Sporting Portugal, libre depuis son départ début novembre, serait réceptif à une arrivée en Bretagne. Les discussions pourraient s’intensifier après le déplacement de Rennes à Toulouse, dimanche.

Autre nom évoqué : Bruno Lage, actuellement en poste à Al Diriyah, en Arabie saoudite. Son profil aurait été proposé aux dirigeants rennais, qui continuent d’étudier plusieurs candidatures.

Cette recherche intervient dans un contexte de profonde réorganisation du club breton. Comme nous l’expliquions samedi dans notre article sur les changements envisagés à Rennes↗, l’avenir de la présidence est également au centre des discussions.

En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, Sébastien Tambouret assurera l’intérim lors du déplacement à Toulouse.

Pour Rudi Garcia, la piste rennaise représente donc une possibilité de retrouver la Ligue 1. Mais entre les réserves exprimées en interne et l’intérêt déjà manifesté pour Rui Borges, l’ancien entraîneur de l’OM n’apparaît pas, à ce stade, comme le favori pour succéder à Franck Haise.