Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Après la mise à pied de Franck Haise, Rennes prépare son déplacement à Toulouse avec Sébastien Tambouret sur le banc. Rui Borges serait en tête de liste pour lui succéder, tandis que Nicolas de Tavernost est cité pour remplacer Arnaud Pouille à la présidence.

Voir sur YouTube

Le Stade Rennais traverse une nouvelle période de changements. Mis à pied vendredi, Franck↗ Haise ne dirigera pas l’équipe lors du déplacement à Toulouse, prévu dimanche à 17h15. Selon RMC Sport, l’entraîneur de la réserve Sébastien Tambouret assurera l’intérim pour la troisième fois, après avoir déjà accompagné les transitions entre Julien Stéphan et Jorge Sampaoli, puis après le départ d’Habib Beye.

Sébastien Tambouret retrouve le banc dans l’urgence

Âgé de 50 ans, Sébastien Tambouret n’aura disposé que d’une seule séance pour préparer la rencontre face au TFC. Il a expliqué avoir reçu un message de Loïc Désiré avant un échange avec le président Arnaud Pouille, au cours duquel il a ressenti la confiance et le soutien de ses dirigeants.

« Contrairement aux fois précédentes, le temps est vraiment court mais je fais partie du club. Je ne suis jamais loin. »

Un changement de système n’est pas exclu pour ce rendez-vous. En février, lors de son précédent intérim, Tambouret avait abandonné le 5-3-2 pour un 4-2-3-1, un choix qui avait permis à Rennes↗ de battre le PSG 3-1. Plusieurs absences sont déjà recensées : Thomasson est suspendu, tandis que Charlie Cresswell ne pourra pas affronter Toulouse, son club d’origine, en raison de son prêt.

Rui Borges en tête de liste pour le poste d’entraîneur

Les dirigeants rennais recherchent activement le successeur de Franck Haise↗. Pierre Sage, actuellement libre, est cité comme une piste évidente, mais aucun contact avancé n’aurait encore été établi avec lui. D’après RMC Sport et la presse portugaise, Rui Borges serait toutefois placé en tête de liste. L’entraîneur portugais de 45 ans est libre depuis son départ du Sporting CP, le 1er novembre dernier, et a été remplacé par Paulo Fonseca. Son éventuelle arrivée constituerait une orientation différente pour Rennes, dont la dernière expérience étrangère avec Jorge Sampaoli s’était terminée par un échec.

Arnaud Pouille également menacé à la présidence

Les changements pourraient aussi concerner la direction du club. La situation de Loïc Désiré, directeur sportif, resterait floue, tandis qu’Arnaud Pouille serait le dirigeant le plus menacé en raison d’une gestion jugée coûteuse au regard des résultats depuis son arrivée en octobre 2024. Nicolas de Tavernost, représentant de la famille Pinault en tant que président du conseil d’administration, serait ainsi une possibilité envisagée à court terme pour lui succéder.