Ex OM : Sale nouvelle pour Aubameyang !

Pierre-Emerick Aubameyang va devoir passer par la case opération. Selon la COPE, information confirmée ensuite par plusieurs médias espagnols et par le Deportivo La Corogne, l’ancien attaquant de l’OM souffre du ménisque droit. Il sera opéré ce jeudi à Madrid, alors qu’il réalisait un excellent début de saison avec le club galicien.

Une blessure au ménisque droit

Aubameyang s’est blessé lors de la rencontre face au Betis le week-end dernier. Après avoir ressenti une gêne au genou droit, l’attaquant gabonais a passé plusieurs examens avant de consulter à Madrid.

Le verdict est tombé : une intervention chirurgicale est nécessaire pour traiter une lésion du ménisque latéral du genou droit. L’opération sera réalisée ce jeudi au Centre Olympia de Madrid.

Le Deportivo n’a pas communiqué de durée précise d’indisponibilité. Certains médias espagnols évoquent néanmoins environ deux mois d’absence, estimation qui reste à confirmer après l’intervention.

Cinq buts en sept matches

Cette blessure intervient au pire moment pour l’ancien Marseillais. Depuis son arrivée au Deportivo cet été, Aubameyang avait marqué cinq buts en sept journées de Liga, devenant rapidement l’un des joueurs majeurs du promu galicien.

Un vrai coup d’arrêt pour le joueur de 37 ans, qui avait parfaitement relancé sa saison après son départ de l’OM.

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Pour Aubameyang comme pour La Corogne, l’objectif sera désormais de réussir l’opération puis d’enclencher au plus vite la récupération.