Ex OM : Saliba est passé tout proche de la catastrophe…

William Saliba a offert un but à Vinicius suite à une grosse erreur lors du quart de finale retour de Ligue des champions, mais Arsenal s’est imposé 2-1 face au Real Madrid et se qualifie pour les demi-finales.

William Saliba a connu un moment difficile lors du quart de finale retour de la Ligue des champions entre Arsenal et le Real Madrid. Alors que son équipe menait 1-0, le défenseur français a commis une erreur en perdant le ballon dans sa surface, permettant à Vinicius Jr d’égaliser pour les Merengue.​Ground News

Malgré cette bévue, Arsenal a conservé son avance et a remporté la rencontre 2-1, s’imposant ainsi 5-1 sur l’ensemble des deux matchs. Les Gunners se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2009.

🚨 VINICUS JUNIOR SCORES SALIBA MISTAKE 🤯🤯🔥pic.twitter.com/Xo8zlPGYqf — KinG £ (@xKGx__) April 16, 2025

Foot Mercato lui a tout de même attribué la note de 6,5/10 pour sa prestation. Son erreur n’aura fait espérer les Madrilènes que quelques secondes, sans réel impact sur la suite de la rencontre. “A l’image de son compère de la défense centrale, William Saliba n’a rien laissé à ses vis-à-vis. Sur chaque incursion dans la surface du Real Madrid, il a défendu debout, coupant toute option et facilitant le travail de son gardien. Sur une accélération de Mbappé dans son dos, il contrôle de façon impériale son compatriote, protégeant la sortie de but (20e). Jusqu’à cette 67e minute fatidique ou le Bondynois va se trouer complètement, rendant le ballon à Vinicius face au but vide et remettant le Real Madrid dans le match.”