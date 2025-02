Ex OM : Sorti en larmes, Ndiaye craint le pire !

Lors du derby de la Mersey opposant Everton à Liverpool, l’ancien attaquant du OM, Iliman Ndiaye, a été contraint d’abandonner le terrain en larmes dès la 25e minute.

Touché au genou, le joueur a manifesté une détresse évidente, laissant présager une blessure sérieuse susceptible de compromettre la suite de sa saison. Ce drame, survenu dans un match palpitant qui s’est soldé sur un score de 2-2, intervient à un moment clé de la campagne en Premier League.

Recruté l’été dernier pour 18 millions d’euros depuis Marseille, Ndiaye avait disputé l’intégralité des rencontres de la saison avec Everton, se distinguant par sa capacité à faire trembler les filets à six reprises. Sa performance lui avait permis de retrouver confiance après une période mitigée lors de son passage à l’OM. Cependant, dès la 25e minute, une collision malencontreuse avec le sol de Goodison Park a provoqué une douleur intense au niveau du genou droit.

Iliman Ndiaye went off injured in the first half of the Merseyside derby and was absolutely devastated… 😢💔 pic.twitter.com/o4NmV5utLd

— EuroFoot (@eurofootcom) February 12, 2025