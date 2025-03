Ex OM : Sous le feu des critiques en France, Mattéo Guendouzi reçoit de gros soutiens !

Malmené après la défaite des Bleus contre la Croatie en Ligue des Nations, Mattéo Guendouzi retrouve un accueil bien différent à la Lazio. Si en France son apport est contesté, en Italie, il est vu comme un élément essentiel du club romain.

Fortement critiqué après le quart de finale aller de la Ligue des Nations face à la Croatie (0-2), Mattéo Guendouzi, titularisé par Didier Deschamps, n’a pas réussi à peser sur la rencontre et a subi les foudres des observateurs en France.

Le milieu français a été pointé du doigt pour son manque d’impact, tout comme ses partenaires Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Jean-Michel Larqué n’a pas été tendre avec l’ancien joueur de l’OM : « D’un joueur moyen à l’OM, on en fait un titulaire en équipe de France. Je n’ai rien contre lui personnellement, ce n’est qu’un constat. Mais dites-moi quel est son point fort ? Il est puissant ? Non. Rapide ? Non. Il a une bonne frappe ? Non. Un bon jeu de tête ? Non. C’est moyen partout. » Un avis partagé par Johan Micoud, qui regrette l’absence de joueurs plus créatifs : « Sinon on va continuer avec des milieux comme ça, on va rappeler Guendouzi, on va rappeler Koné aussi qui ne joue pas… Guendouzi je n’ai rien contre lui, je trouve que c’est un bon joueur, mais à chaque fois qu’il avait le ballon ça va derrière. »

Guendouzi est utile à l’équipe et au vestiaire

Si en France, le joueur de 25 ans a été critiqué, en Italie, le discours est bien différent. En effet Guendouzi a reçu le soutien de plusieurs figures du club. Roberto Rambaudi, ancien joueur du club, l’a défendu dans la presse italienne dans le journal Il Tempo : « Je suis désolé pour les critiques qu’il a reçues en France, mais il a montré qu’il était un grand joueur. »



Même son de cloche pour Fabio Liverani, ancien milieu de la Lazio, sur Radio Sei Lazio: « Guendouzi a la personnalité et l’expérience pour gérer ces choses-là. En France, on a même critiqué Mbappé, alors à sa place, je vivrais la situation avec le sourire. Il est utile à l’équipe et au vestiaire. »

De retour en Serie A, Mattéo Guendouzi pourra compter sur ce soutien pour rebondir lors des prochains matchs face à Torino et Atalanta, où son entraîneur Marco Baroni comptera encore sur lui.