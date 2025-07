Ex OM : Steve Mandanda, avenir incertain ?

Libre depuis la fin de son contrat avec Rennes, où son départ était anticipé, Steve Mandanda hésite entre disputer une ultime saison sur les terrains ou entamer une reconversion. À 40 ans, le gardien emblématique, recordman d’apparitions à l’OM (et non à l’OL) et champion du monde, a décliné une offre en provenance de Turquie. Il attend désormais une proposition compatible avec ses priorités familiales et professionnelles.

Le 17 mai dernier, Mandanda a peut-être disputé le dernier match de sa carrière au Stade Vélodrome, face à l’OM. Ovationné par le public marseillais, ce moment fort et chargé d’émotion pourrait bien rester comme l’image de sa sortie. Après trois saisons à Rennes, l’ancien international reste pourtant indécis quant à sa retraite.

Un été de réflexion, plusieurs pistes envisagées

Dans un entretien accordé au Parisien, Mandanda confie : « C’est un moment charnière. Soit j’arrête, soit je continue. » Plusieurs clubs de Ligue 1 l’ont sondé, notamment le LOSC, qui envisageait de l’intégrer comme doublure expérimentée. Mais Steve Mandanda privilégie avant tout la stabilité de sa vie familiale à Rennes, où son fils est scolarisé. Un choix qui l’a conduit à refuser une offre turque.

Une reconversion possible… mais pas encore prioritaire

En coulisses, des discussions évoquent un possible avenir en tant que consultant média ou dans un rôle administratif, notamment à Marseille. Pour autant, Mandanda ne se projette pas encore totalement hors des terrains. « Je prends encore énormément de plaisir sur le terrain », affirme-t-il, tout en précisant qu’il reste ouvert à une reconversion si l’occasion se présente et qu’il en ressent le besoin.

Formé au Havre, Steve Mandanda est devenu une icône de l’Olympique de Marseille, où il a remporté la Ligue 1 en 2010, trois Coupes de la Ligue et deux Trophées des Champions. Il est le gardien le plus capé de l’histoire du club, et a été élu cinq fois meilleur gardien de Ligue 1. Avec l’équipe de France, il compte 35 sélections et a été sacré champion du monde en 2018.