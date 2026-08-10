Ex OM : terrible coup du sort pour Laurent Abergel !

Formé à l’OM, Laurent Abergel connaît un début d’aventure très difficile avec l’OGC Nice. Le milieu de terrain de 33 ans souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Blessé en amical contre Cagliari, l’ancien joueur de Lorient va devoir subir une opération et sera absent plusieurs mois.

Abergel gravement blessé

Le verdict est tombé ce lundi pour Laurent Abergel. Le milieu de terrain s’est blessé samedi lors du match amical entre l’OGC Nice et Cagliari. Touché dix minutes avant sa sortie, il a quitté la pelouse dès la 17e minute.

Les examens réalisés durant le week-end ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une opération est prévue et le joueur sera indisponible pendant plusieurs mois.

Un coup dur pour l’ancien de l’OM

Cette blessure intervient alors que Laurent Abergel venait tout juste de rejoindre Nice. Après sept saisons au FC Lorient, dont plusieurs comme capitaine, le milieu de 33 ans s’était engagé pour trois ans avec le club azuréen.

Titulaire lors des matches amicaux de préparation, Abergel avait commencé à s’intégrer dans son nouveau club. Il n’a toutefois pas encore disputé la moindre rencontre officielle avec Nice.

Formé à l’Olympique de Marseille, l’ancien milieu des Merlus va désormais devoir patienter avant de pouvoir débuter officiellement cette nouvelle étape de sa carrière. Un terrible coup du sort pour le joueur et pour Olivier Pantaloni, privé de l’un de ses éléments expérimentés pour plusieurs mois.