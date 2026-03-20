Ex OM : “Totalement injuste…” Bouna Sarr n’en revient pas !

La sortie de Bouna Sarr ne passe pas inaperçue. L’ancien joueur de Olympique de Marseille, aujourd’hui ailier du FC Metz, a réagi avec fermeté à la décision de la Confédération africaine de football de retirer au Sénégal la CAN remportée le 18 janvier pour l’attribuer au Maroc.

Sacré champion d’Afrique en 2022 avec les Lions de la Teranga, le joueur n’a pas caché son incompréhension face à une décision qui bouleverse l’ordre sportif établi sur le terrain. Pour lui, ce revirement tardif fragilise la crédibilité même de la compétition.

Interrogé sur cette annonce, Bouna Sarr a exprimé un désaccord sans détour : « Cette décision est totalement injuste ! Deux mois après la compétition, remettre en cause la victoire du Sénégal n’a pas de sens et ça fait tâche ! »

Les Sénégalais ont mérité cette victoire sur le terrain

À ses yeux, le football doit rester guidé par le verdict du terrain, et non par des décisions administratives postérieures. L’international sénégalais va plus loin en défendant la légitimité sportive du sacre : « Dans le cœur des vrais amoureux de football, le Sénégal restera le champion d’Afrique »

Une conviction forte, qui dépasse le simple cadre institutionnel et renvoie à l’attachement populaire et à la mémoire collective du sport.

Dans la suite de son intervention, le Messin insiste sur l’évidence du mérite sénégalais :« Les Sénégalais ont mérité cette victoire sur le terrain et elle doit bien sûr leur rester attribuée », avant d’ajouter : « Je ne sais pas comment ça va se finir, mais dans le cœur des vrais amoureux de football, le Sénégal restera le champion d’Afrique quoi qu’il arrive »

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Le Sénégal a saisi le TAS

Face à cette situation, tous les regards se tournent désormais vers le Tribunal arbitral du sport, qui pourrait être amené à trancher ce litige. Le joueur espère une décision qui rétablira, selon lui, une certaine justice sportive.

Il conclut enfin avec une pointe d’amertume : « J’espère que le TAS remettra les choses à l’endroit. C’est dommage car cela casse injustement le mérite du Sénégal d’avoir remporté ce trophée. Et pour le rendre, ça va être compliqué… »

Au-delà de la polémique, cette affaire soulève une question essentielle : jusqu’où les instances peuvent-elles revenir sur un résultat acquis sur le terrain sans ébranler la confiance des joueurs et des supporters ?