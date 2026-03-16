Ex OM : Un autre ancien coach passé par Marseille après Tudor à Tottenham ?

Alors que la situation d’Igor Tudor sur le banc de Tottenham se fragilise, le nom de Roberto De Zerbi apparaît déjà parmi les pistes étudiées par les dirigeants londoniens. Une information révélée par le journaliste Ben Jacobs qui pourrait concerner indirectement l’Olympique de Marseille, puisque l’entraîneur italien reste un profil très suivi sur le marché européen.

Tottenham prépare déjà l’après Tudor

Arrivé le 14 février pour succéder à Thomas Frank, Igor Tudor traverse déjà une période délicate sur le banc de Tottenham. Les résultats récents et certaines décisions contestées ont fragilisé la position du technicien croate.

Selon le journaliste Ben Jacobs, la direction des Spurs étudie désormais plusieurs scénarios pour anticiper une éventuelle transition. Le départ de Igor Tudor pourrait intervenir dans le courant du mois si la dynamique sportive ne s’améliore pas.

Les dirigeants londoniens envisagent notamment deux options : nommer un entraîneur intérimaire pour terminer la saison ou anticiper directement l’arrivée d’un nouveau technicien sur le banc. Dans cette réflexion stratégique, plusieurs profils sont actuellement étudiés afin de stabiliser la situation sportive du club.

Roberto De Zerbi figure dans la short-list

Parmi les noms analysés par Tottenham, celui de Roberto De Zerbi revient avec insistance. Selon Ben Jacobs, l’entraîneur italien ferait partie des principaux candidats envisagés par le club londonien pour succéder à Igor Tudor.

Le technicien figure notamment dans une short-list où apparaît également Mauricio Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham aujourd’hui sélectionneur des États-Unis.

Toutefois, toujours selon Ben Jacobs, Roberto De Zerbi serait plutôt enclin à patienter jusqu’à l’été avant d’accepter un nouveau projet. L’entraîneur italien sait que plusieurs clubs surveillent sa situation et pourraient se positionner dans les prochains mois.

Pour l’Olympique de Marseille, où le profil de Roberto De Zerbi est régulièrement évoqué dans les débats autour des entraîneurs européens appréciés pour leur style de jeu, cette évolution confirme surtout la forte cote du technicien sur le marché.

Les prochaines semaines décisives

Pour l’instant, Igor Tudor reste officiellement en poste à Tottenham. Mais sa situation apparaît de plus en plus fragile au fil des résultats.

Les prochaines semaines pourraient donc être déterminantes dans la décision des dirigeants londoniens, qui continuent d’évaluer leurs options pour l’avenir du banc.

Dans ce contexte, Roberto De Zerbi apparaît comme une piste crédible à moyen terme, même si le calendrier et la volonté du technicien italien pourraient repousser toute décision définitive à la fin de la saison.