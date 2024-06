Ex OM : Un énorme coup dur pour Arek Milik !

Ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Arkadiuz Milik a subi un énorme coup dur qui ne lui permettra pas de jouer l’Euro avec la Pologne !

Alors qu’il était à l’OM, Arek Milik avait subi une grosse blessure qui l’avait empêchée de jouer l’Euro 2021 avec la Pologne. Même chose pour l’édition 2024, l’attaquant s’est blessé au genou lors du match de préparation face à l’Ukraine et ne pourra donc pas être disponible pour la compétition. Un énorme coup dur pour l’actuel joueur de la Juventus.

Infortunio #Milik, il comunicato della Federazione polacca: « Tornerà al club e sarà costretto a sottoporsi ad un’artroscopia al ginocchio »https://t.co/HXTM5CbeS0 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 8, 2024

« Plusieurs joueurs de l’équipe nationale ont été blessés, et la blessure d’Arkadiusz Milik s’est malheureusement avérée suffisamment grave pour que le footballeur ne soit pas retenu pour le tournoi final des Championnats d’Europe. Le joueur retournera dans son club et devra subir une arthroscopie de l’articulation du genou », a publié la fédération polonaise dans un communiqué.

Falcao, admiratif d’Aubameyang !

Milik ne sera pas le grand attaquant tant attendu par les Marseillais… Finalement, il se pourrait qu’il s’agisse d’Aubameyang qui a réalisé une grosse saison avec l’Olympique de Marseille. Si bien que le Gabonais a terminé meilleur buteur de l’Europa League. beIN Sports a partagé une interview de l’international colombien Radamel Falcao. L’attaquant passé par l’AS Monaco le félicite !

« Je voudrais féliciter Aubameyang pour être devenu le meilleur buteur d’Europe League. Il a réalisé de grandes performances au fil des ans et a eu une carrière magnifique et admirable. J’admire sa façon de jouer et sa finition, je tiens à le féliciter ! », a déclaré l’attaquant.